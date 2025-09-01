ذا أثليتك: تمت.. إيزاك إلى ليفربول بعد التوصل لاتفاق مع نيوكاسل

الإثنين، 01 سبتمبر 2025 - 10:11

كتب : FilGoal

هدف إيزاك في ليفربول

باتت أزمة ألكسندر إيزاك مع فريقه نيوكاسل قريبة من النهاية بعد التوصل لاتفاق بإتمام انتقاله إلى ليفربول.

وكان ليفربول يسعى لتدعيم هجومه بضم إيزاك منذ بداية سوق الانتقالات الصيفية لكنها ستحسم في الساعات الأخيرة.

وكشفت شبكة ذا أثليتك أن ليفربول قد توصل لاتفاق بضم إيزاك من نيوكاسل مقابل 130 مليون جنيه إسترليني.

أخبار متعلقة:
رائعة سوبوسلاي تهدي ليفربول الصدارة على حساب أرسنال تشكيل ليفربول - سوبوسلاي ظهير أيمن.. ومحمد صلاح يقود الهجوم ضد أرسنال جارديان تكشف نقطة خلاف بين ليفربول وكريستال بالاس قبل حسم صفقة جويهي جاكبو يجدد تعاقده مع ليفربول لموسمين ونصف

ويدفع ليفربول 125 مليون جنيه إسترليني على أن تكون 5 ملايين الأخرى على هيئة مكافآت.

وأشار التقرير إلى أن إيزاك سوف يخضع للفحص الطبي اليوم الإثنين قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية.

ورفض نيوكاسل من قبل عرض ليفربول البالغ 110 ملايين جنيه إسترليني.

وغاب إيزاك عن مباراتي نيوكاسل في الدوري الإنجليزي أمام أستون فيلا وليفربول.

ولعب إيزاك في صفوف ريال سوسيداد لمدة 3 سنوات، قبل الانتقال إلى نيوكاسل في صيف 2022 مقابل 60 مليون جنيه إسترليني ( (69.4 مليون يورو).

ويتبقى 3 سنوات في عقد إيزاك مع نيوكاسل، ولكن الفريق بدأ في البحث عن بدائل في خط الهجوم.

ورغم تعاقد ليفربول مع هوجو إيكيتيكي مهاجم أينتراخت فرانكفورت، إلا أن إيزاك مازال هدفا للريدز.

وسجل إيزاك الموسم الماضي 27 هدفا في جميع المسابقات.

كما ساهم بهدفه في المباراة النهائي لكأس كاراباو في تتويج نيوكاسل بأول لقب منذ 70 عاما، بعد الفوز على ليفربول في المباراة النهائية 2-1.

وخلال 3 مواسم مع نيوكاسل سجل إيزاك 62 هدفا في 109 مباراة بجميع المسابقات.

ليفربول نيوكاسل إيزاك
نرشح لكم
تقرير: مدافع فنربخشة يجتاز الكشف الطبي مع الهلال تأثير الدومينو قد ينقل 3 مدافعين بين ليفربول وميلان وبالاس وبرايتون تسيميكاس ينضم إلى روما جارديان: أرسنال أتم صفقة هينكابي من ليفركوزن ذا أثليتك: أستون فيلا يقترب من حسم صفقة سانشو بعد بيانه الناري.. رومانو: ويسا إلى نيوكاسل مدافع المغرب يخضع للكشف الطبي مع مارسيليا راديو مونت كارلو: أهلي جدة يتوصل لاتفاق مع نجم ريمس
أخر الأخبار
تقرير: مدافع فنربخشة يجتاز الكشف الطبي مع الهلال 2 دقيقة | ميركاتو
تأثير الدومينو قد ينقل 3 مدافعين بين ليفربول وميلان وبالاس وبرايتون 18 دقيقة | ميركاتو
بعد 7 نهائيات متتالية.. سياتل يكسر سلسلة تفوق ميسي في النهائيات 23 دقيقة | أمريكا
دون فوز في الدوري.. ليفركوزن يعلن إقالة تين هاج عقب 3 مباريات 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
تسيميكاس ينضم إلى روما 44 دقيقة | ميركاتو
جارديان: أرسنال أتم صفقة هينكابي من ليفركوزن 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
ذا أثليتك: أستون فيلا يقترب من حسم صفقة سانشو ساعة | ميركاتو
بعد بيانه الناري.. رومانو: ويسا إلى نيوكاسل ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 3 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو 4 قرعة دوري الأبطال - ريال مدريد في مواجهة ليفربول وسيتي.. وقمتان ناريتان لبطلي أوروبا والعالم
/articles/512477/ذا-أثليتك-تمت-إيزاك-إلى-ليفربول-بعد-التوصل-لاتفاق-مع-نيوكاسل