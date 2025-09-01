ذا أثليتك: تمت.. إيزاك إلى ليفربول بعد التوصل لاتفاق مع نيوكاسل

باتت أزمة ألكسندر إيزاك مع فريقه نيوكاسل قريبة من النهاية بعد التوصل لاتفاق بإتمام انتقاله إلى ليفربول.

وكان ليفربول يسعى لتدعيم هجومه بضم إيزاك منذ بداية سوق الانتقالات الصيفية لكنها ستحسم في الساعات الأخيرة.

وكشفت شبكة ذا أثليتك أن ليفربول قد توصل لاتفاق بضم إيزاك من نيوكاسل مقابل 130 مليون جنيه إسترليني.

ويدفع ليفربول 125 مليون جنيه إسترليني على أن تكون 5 ملايين الأخرى على هيئة مكافآت.

وأشار التقرير إلى أن إيزاك سوف يخضع للفحص الطبي اليوم الإثنين قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية.

ورفض نيوكاسل من قبل عرض ليفربول البالغ 110 ملايين جنيه إسترليني.

وغاب إيزاك عن مباراتي نيوكاسل في الدوري الإنجليزي أمام أستون فيلا وليفربول.

ولعب إيزاك في صفوف ريال سوسيداد لمدة 3 سنوات، قبل الانتقال إلى نيوكاسل في صيف 2022 مقابل 60 مليون جنيه إسترليني ( (69.4 مليون يورو).

ويتبقى 3 سنوات في عقد إيزاك مع نيوكاسل، ولكن الفريق بدأ في البحث عن بدائل في خط الهجوم.

ورغم تعاقد ليفربول مع هوجو إيكيتيكي مهاجم أينتراخت فرانكفورت، إلا أن إيزاك مازال هدفا للريدز.

وسجل إيزاك الموسم الماضي 27 هدفا في جميع المسابقات.

كما ساهم بهدفه في المباراة النهائي لكأس كاراباو في تتويج نيوكاسل بأول لقب منذ 70 عاما، بعد الفوز على ليفربول في المباراة النهائية 2-1.

وخلال 3 مواسم مع نيوكاسل سجل إيزاك 62 هدفا في 109 مباراة بجميع المسابقات.