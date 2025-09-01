إنتر ميامي بقيادة ميسي يسقط أمام سياتل في نهائي كأس الدوريات

الإثنين، 01 سبتمبر 2025 - 10:05

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - إنتر ميامي

سقط إنتر ميامي في نهائي كأس الدوريات أمام سياتل ساوندرز.

وتغلب سياتل على فريق إنتر ميامي بثلاثة أهداف دون مقابل بالمباراة النهائية التي أقيمت فجر اليوم الإثنين.

وشارك ليونيل ميسي منذ بداية اللقاء رفقة خوردي ألبا ولويس سواريز ورودريجو دي باول وسيرجيو بوسكيتس.

أخبار متعلقة:
ميسي يسجل ثنائية ويقود إنتر ميامي للتأهل إلى نهائي كأس الدوريات على حساب أورلاندو مدرب إنتر ميامي يكشف موقف ميسي وألبا من مواجهة أورلاندو في كأس الدوريات في غياب ميسي وتشكيل أغلبه من البدلاء.. إنتر ميامي يتعثر أمام دي سي يونايتد بقيادة فايلر في غياب ميسي.. سواريز يقود إنتر ميامي لنصف نهائي كأس الدوريات بالتغلب على تايجرز أونال

وتلقى إنتر ميامي هدفا في الدقيقة 26 قبل أن يستقبل هدفين في الدقيقتين 82 و89.

وبذلك حسم سياتل تواجده في ثمن نهائي دوري أبطال كونكاكاف الموسم المقبل.

بينما تأهل إنتر ميامي للمشاركة في البطولة ولكن من الدور الأول.

ويلعب إنتر ميامي مباراته المقبلة أمام تشارلوت فجر الأحد 14 سبتمبر ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

وتعرض ميسي للهزيمة في مباراة نهائية بعدما حقق الانتصار في 7 نهائيات متتالية.

وتقام كأس الدوريات بلعب كل فريق من فرق الدوري الأمريكي ضد 3 منافسين من المكسيك والعكس صحيح خلال المرحلة الأولى من المسابقة.

ويتأهل أصحاب أول 4 مراكز من كل دوري إلى ربع النهائي.

بينما الأدوار النهائية بداية من ربع النهائي تقام بنظام خروج المغلوب.

وكان إنتر ميامي قد سبق له التتويج باللقب في نسخة 2023 على حساب ناشفيل الأمريكي.

كأس الدوريات إنتر ميامي الدوري الأمريكي
نرشح لكم
بعد 7 نهائيات متتالية.. سياتل يكسر سلسلة تفوق ميسي في النهائيات عكس تصريحات أنشيلوتي.. نيمار: استبعادي من قائمة البرازيل ليس بسبب الإصابة تقرير برازيلي: ليوناردو منح فلامنجو موافقة مبدئية بعد خروجه من قائمة الهلال المحلية وسام أبو علي يشارك في تعادل كولومبوس كرو السلبي ضد نيويورك رد بولز بالدوري الأمريكي ميسي يسجل ثنائية ويقود إنتر ميامي للتأهل إلى نهائي كأس الدوريات على حساب أورلاندو وديتان لمنتخب البرازيل في آسيا شهر أكتوبر المقبل مدرب إنتر ميامي يكشف موقف ميسي وألبا من مواجهة أورلاندو في كأس الدوريات بوسكيتس: أنا أقرب للاعتزال حاليا من الاستمرار في كرة القدم
أخر الأخبار
بعد لعبه 9 دقائق.. كومو يعلن فسخ عقد ديلي ألي 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
مارسيليا يعلن ضم مدافع المغرب 13 دقيقة | ميركاتو
إنتر يضم مانويل أكانجي من مانشستر سيتي 22 دقيقة | ميركاتو
غزل المحلة يعلن إصابة صنداي ويكشف مدة غيابه 22 دقيقة | الدوري المصري
مانشستر سيتي يعلن انتقال إيدرسون إلى فنربخشة 39 دقيقة | ميركاتو
مختار السعيد.. مطاردة حلم أوروبا مستمرة بين جامعة برشلونة والسعودية 10 ساعة | الكرة المصرية
أقال مورينيو وأتى.. فنربخشة يتعاقد مع أكتوركوجلو 10 ساعة | الكرة الأوروبية
الرحلة مستمرة.. فاردي إلى كريمونيسي 10 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 3 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 4 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو
/articles/512476/إنتر-ميامي-بقيادة-ميسي-يسقط-أمام-سياتل-في-نهائي-كأس-الدوريات