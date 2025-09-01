إنتر ميامي بقيادة ميسي يسقط أمام سياتل في نهائي كأس الدوريات

سقط إنتر ميامي في نهائي كأس الدوريات أمام سياتل ساوندرز.

وتغلب سياتل على فريق إنتر ميامي بثلاثة أهداف دون مقابل بالمباراة النهائية التي أقيمت فجر اليوم الإثنين.

وشارك ليونيل ميسي منذ بداية اللقاء رفقة خوردي ألبا ولويس سواريز ورودريجو دي باول وسيرجيو بوسكيتس.

وتلقى إنتر ميامي هدفا في الدقيقة 26 قبل أن يستقبل هدفين في الدقيقتين 82 و89.

وبذلك حسم سياتل تواجده في ثمن نهائي دوري أبطال كونكاكاف الموسم المقبل.

بينما تأهل إنتر ميامي للمشاركة في البطولة ولكن من الدور الأول.

ويلعب إنتر ميامي مباراته المقبلة أمام تشارلوت فجر الأحد 14 سبتمبر ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

وتعرض ميسي للهزيمة في مباراة نهائية بعدما حقق الانتصار في 7 نهائيات متتالية.

وتقام كأس الدوريات بلعب كل فريق من فرق الدوري الأمريكي ضد 3 منافسين من المكسيك والعكس صحيح خلال المرحلة الأولى من المسابقة.

ويتأهل أصحاب أول 4 مراكز من كل دوري إلى ربع النهائي.

بينما الأدوار النهائية بداية من ربع النهائي تقام بنظام خروج المغلوب.

وكان إنتر ميامي قد سبق له التتويج باللقب في نسخة 2023 على حساب ناشفيل الأمريكي.