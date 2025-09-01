هدف عكسي يهدي ليون فوزا قاتلا على حساب مارسيليا

حقق ليون الفوز على مارسيليا بهدف عكسي في قمة الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

"الدربي الأولمبي" هو اسم مواجهة الفريقين إذ يحمل كلاهما كلمة أولمبيك قبل اسمه.

الفوز رفع رصيد ليون لـ 9 نقاط في المركز الثاني خلف باريس سان جيرمان.

فيما تراجع مارسيليا للمركز العاشر برصيد 3 نقاط.

وصف المباراة

وفي الدقيقة 22 رفضت تقنية الفيديو احتساب ركلة جزاء لصالح ليون على جريونيمو رولي حارس مارسيليا.

وسجل أبينير فينيسيوس ظهير ليون هدفا ألغي بداعي التسلل بعد 6 دقائق.

وتصعبت الأمور على مارسيليا في اللقاء بشكل مبكر بعد طرد إيجان ريلي في الدقيقة 29.

حاول لاعبو ليون إنهاء الشوط الأول بهدف لكل تألق الحارس حال دون ذلك لينتهي بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني حاول مارسيليا التغلب على النقص العددي لكن فرصه لم تشكل خطورة على ريمي ديشامب حارس ليون.

وجاء هدف اللقاء عن طريق ليوناردو باليردي بطريقة عكسية في الدقيقة 87 أثناء محاولة تشتيت الكرة خلال سقوطه أرضا أمام مهاجم ليون.