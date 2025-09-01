هدف عكسي يهدي ليون فوزا قاتلا على حساب مارسيليا

الإثنين، 01 سبتمبر 2025 - 01:30

كتب : FilGoal

ليون - مارسيليا

حقق ليون الفوز على مارسيليا بهدف عكسي في قمة الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

"الدربي الأولمبي" هو اسم مواجهة الفريقين إذ يحمل كلاهما كلمة أولمبيك قبل اسمه.

الفوز رفع رصيد ليون لـ 9 نقاط في المركز الثاني خلف باريس سان جيرمان.

أخبار متعلقة:
راديو مونت كارلو: مارسيليا يتوصل لاتفاق مع ريال مدريد لضم سيبايوس رومانو: سيبايوس يرغب في الانتقال إلى مارسيليا.. وخلاف حول قيمة الصفقة رومانو: مارسيليا يبدأ مفاوضات مع ريال مدريد بضم "الهدف الحلم" بولونيا يضم جناح مارسيليا بعد اشتباكه مع رابيو

فيما تراجع مارسيليا للمركز العاشر برصيد 3 نقاط.

وصف المباراة

وفي الدقيقة 22 رفضت تقنية الفيديو احتساب ركلة جزاء لصالح ليون على جريونيمو رولي حارس مارسيليا.

وسجل أبينير فينيسيوس ظهير ليون هدفا ألغي بداعي التسلل بعد 6 دقائق.

وتصعبت الأمور على مارسيليا في اللقاء بشكل مبكر بعد طرد إيجان ريلي في الدقيقة 29.

حاول لاعبو ليون إنهاء الشوط الأول بهدف لكل تألق الحارس حال دون ذلك لينتهي بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني حاول مارسيليا التغلب على النقص العددي لكن فرصه لم تشكل خطورة على ريمي ديشامب حارس ليون.

وجاء هدف اللقاء عن طريق ليوناردو باليردي بطريقة عكسية في الدقيقة 87 أثناء محاولة تشتيت الكرة خلال سقوطه أرضا أمام مهاجم ليون.

الدوري الفرنسي ليون مارسيليا
نرشح لكم
سقط سريعا.. إنتر يخسر من أودينيزي دافيد رايا: كرة الدوري الإنجليزي الجديدة سبب هدف أرسنال كريستال بالاس يعمق جراح أستون فيلا بثلاثية في الدوري نوتنجهام يدعم حراسة المرمى بالبرازيلي جون فيكتور سوبوسلاي: تدربت كثيرا لأسدد الكرة الثابتة أمام أرسنال بهذه الطريقة إيكيتيكي: يجب أن نشكر سوبوسلاي على هدفه في أرسنال سلوت: سنعرف قيمة الفوز على أرسنال في نهاية الموسم رودري: أنا لست ميسي.. وهذه هي الحقيقة
أخر الأخبار
هدف عكسي يهدي ليون فوزا قاتلا على حساب مارسيليا 4 ساعة | الكرة الأوروبية
كما كشف في الجول.. طولان يعلن قائمة منتخب مصر الثاني لمواجهتي تونس 4 ساعة | منتخب مصر
بالازون: الحكم اعترف بالخطأ في ركلة جزاء برشلونة.. ومن المصادفة أن الأخطاء دائما مع نفس الفريق 4 ساعة | الدوري الإسباني
طولان: لم أنسق مع حسام حسن قبل اختيار قائمة منتخب مصر الثاني 4 ساعة | منتخب مصر
بعد جدل الفيديو وأرضية الملعب.. برشلونة يتعادل مع رايو فايكانو 4 ساعة | الدوري الإسباني
سقط سريعا.. إنتر يخسر من أودينيزي 4 ساعة | الكرة الأوروبية
الشيخ يكشف لـ في الجول ما دار مع فيريرا عقب الفوز على الزمالك 4 ساعة | الدوري المصري
دافيد رايا: كرة الدوري الإنجليزي الجديدة سبب هدف أرسنال 5 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 3 قرعة دوري الأبطال - ريال مدريد في مواجهة ليفربول وسيتي.. وقمتان ناريتان لبطلي أوروبا والعالم 4 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو
/articles/512475/هدف-عكسي-يهدي-ليون-فوزا-قاتلا-على-حساب-مارسيليا