بالازون: الحكم اعترف بالخطأ في ركلة جزاء برشلونة.. ومن المصادفة أن الأخطاء دائما مع نفس الفريق

يرى إسي بالازون لاعب رايو فايكانو أن أخطاء الحكام دائما ما تتكرر ضدهم في مباريات برشلونة.

وتعادل برشلونة مع رايو فايكانو بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وقال بالازون للصحفيين عقب نهاية المباراة: "نشعر بالحزن لأننا سيطرنا على معظم فترات المباراة واليوم لم تسر الأمور في صالحنا".

وواصل "في الشوط الثاني تحديدا كانت لدينا العديد من المحاولات وحتى في الأول أيضا، على أي حال أنا سعيد بالعمل الذي قمنا به اليوم".

وتابع "قبل كل شيء أردنا أن نكون متماسكين في الدفاع، كنا نعرف أن برشلونة يهاجم بكثافة ولديه أفضل لاعبين في العالم وكنا نعرف أنهم يتكرون الكثير من المساحات خلف خط الدفاع الذي يسميه المدرب خط فليك وعملنا على ذلك طوال الأيام الأخيرة".

وأضاف "عندما تكون مضغوطا بهذا الشكل ضد فريق مثل برشلونة وعليك أن تسيطر على المباراة ثم يحتسب عليك ركلة جزاء غير صحيحة فهذا يثير الغضب والإحباط، يمكننا قول ألف شيء سلبي لكنين أتفهم أن الحكم إنساء ويخطئ، لكن من الغريب أن الأخطاء دائما ما تحدث ضد نفس الفريق وهذا يزعجنا كثيرا".

وأكمل "أسعدني أن الحكم تحدث معي في الاستراحة واعترف بالخطأ الذي ارتكبه، يمكنني الحديث عنه بشكل سبء ولكنني لن أفعل لأنهم أيضا يخطئون ومن الصعب تفادي ذلك لكن في النهاية الأخطاء دائما ما تكون ضدنا".

واستمر "أتذكر في مباراة الإياب الموسم الماضي كان هناك ركلة جزاء خاطئة لصالهم أيضا، على أي حال لن أقول أكثر ولكن يسرفه كإنسان أن يقول إنه اخطأ".