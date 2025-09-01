طولان: لم أنسق مع حسام حسن قبل اختيار قائمة منتخب مصر الثاني

الإثنين، 01 سبتمبر 2025 - 00:50

كتب : محمد جمال

حلمي طولان - الجهاز الفني لـ البنك الأهلي

كشف حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني كواليس اختيار أسماء القائمة لفترة التوقف الدولي لشهر سبتمبر والذي سيلعب فيها الفراعنة وديا ضد تونس مباراتين استعدادا لكأس العرب في قطر.

وقال طولان عبر قناة إم بي سي مصر 2: "لم أنتظر إعلان حسام حسن قائمة منتخب مصر الأول حتى أعلن قائمة منتخب مصر الثاني، ولكن كان هناك التزام أدبي مع هاني أبو ريدة لنعلن قائمة المنتخب الثاني عقب إعلان قائمة المنتخب الأول، ولم يكن هناك أي تنسيق مع حسام حسن ولذلك جهزت قائمة فريقي منذ شهر ونصف".

وأضاف "درست قائمة منتخب مصر الأول في الفترة الماضية وعملت في الاتجاه الآخر لاختيار الأسماء في قائمة المنتخب الثاني".

وأكمل "وضعت 6 أسماء في كل مركز وبعد إعلان قائمة المنتخب الأول اختصرت الأسماء إلى لاعبين في كل مركز".

وأتم تصريحاته "بطولة كأس العرب مهمة جدا والجوائز المالية فيها أكبر بكثير من كأس الأمم الإفريقية، ووصلت قيمة جوائزها إلى 36 مليون دولار".

وكشف FilGoal.com عن الأسماء المختارة من قبل حلمي طولان للقائمة وجاءت كالآتي:

حراسة المرمة: أحمد الشناوي (أحمد الشناوي) – علي لطفي (زد) – محمود جاد (بيراميدز) – عصام ثروت (المصري)

خط الدفاع: محمود حمدي "الونش" (الزمالك) – أحمد سامي (بيراميدز) – محمود رزق (مودرن سبورت) – علي الفيل (مودرن سبورت) – مصطفى العش (الأهلي) – عمر جابر (الزمالك) – كريم فؤاد (الأهلي) – كريم حافظ (بيراميدز) – يحيى زكريا (غزل المحلة)

خط الوسط: محمد النني (الجزيرة الإماراتي) – أكرم توفيق (الشمال القطري) – عمرو السولية (سيراميكا كليوباترا) – أحمد عاطف "قطة" (بيراميدز) – عمر الساعي (المصري) – غنام محمد (مودرن سبورت) – محمد مجدي "أفشة" (الأهلي) – ميدو جابر (المصري)

خط الهجوم: مروان حمدي (بيراميدز) – ناصر منسي (الزمالك) – حسام حسن (مودرن سبورت) – حسين الشحات (الأهلي) – مصطفى سعد (زد) – محمود عبد الحفيظ "زلاكة" (بيراميدز)

ويشارك منتخب مصر الثاني في كأس العرب والتي ستقام في قطر.

ويلعب منتخب مصر الثاني في مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي الحالية ضد تونس.

