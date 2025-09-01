بعد جدل الفيديو وأرضية الملعب.. برشلونة يتعادل مع رايو فايكانو

الإثنين، 01 سبتمبر 2025 - 00:47

كتب : FilGoal

رايو فايكانو ضد برشلونة

تعادل برشلونة مع رايو فايكانو بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب فايكاس بالجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

التعادل رفع رصيد برشلونة للنقطة السابعة في المركز الرابع بفارق نقطتين عن ريال مدريد الذي انفرد بالصدارة، بينما ارتفع رصيد فايكانو للنقطة الرابعة في المركز العاشر.

سجل لامين يامال هدف برشلونة الوحيد، بينما أحرز فيران بيريز هدف رايو فايكانو

المباراة شهت جدلا كبيرا بسبب تعطل تقنية الفيديو واحتساب ركلة جزاء بدونها خلال أحداث المباراة، كما حدث جدلا حول أرضية الملعب السيئة التي ظهرت وانتقدها لاعبي الفريقين قبل المباراة.

التشكيل

بدأ برشلونة ثنائي دفاعي مكون من إريك جارسيا وأندرياس كريستنسن.

أحداث المباراة

المحاولة الأولى جاءت بعد 3 دقائق من برشلونة عن طريق لامين يامال بتسديدة قوية أمسك بقى الحارس باتايا على مرتين.

وتألق جوان جارسيا ومنع هدفا محققا من دي فروتوس أمام المرمى في الدقيقة 13.

وفي الدقيقة 28 اجتمع الجكم بقادة الفريقين وأخبرهما بتعطل تقنية الفيديو واستكمال المباراة بدونها.

واحستب الحكم ركلة جزاء للامين يامال في الدقيقة 37 اتعرض عليها لاعبو فايكانو ولكن الحكم لم يعد لتقنية الفيديو المعطلة بذلك التوقيت.

وسجل يامال هدف التقدم بنفسه من ركلة الجزاء التي نفذها بنجاح.

وأهدر داني أولمو فرصة الهدف الثاني بعد 3 دقائق من بداية الشوط الثاني.

وسجل رايو فايكانو هدفا لم يحتسب في الدقيقة 63 لوجود حالة تسلل.

وبعد 3 دقائق تعادل فايكانو عن طريق فيران بيريز الذي استغل خلوه من الرقابة ليحول ركنية نفذها إسي بالايزون للشباك.

وتعملق جوان جارسيا وتصدى لانفراد صريح من دي فروتوس في الدقيقة 72.

واستمر ضغط فايكانو الذي سجل هدفا جديدا لم يحتسب في الدقيقة 85 بسبب وجود التسلل.

وفي الدقيقة 89 أهدر البديل كاميو فرصة هدف ثاني لفايكانو أمام المرمى بطريقة غريبة.

واستمرت محاولات الفريقين لتسجيل هدف الفوز دون فرص محققة فيما تبقى من أحداث المباراة.

وسيلعب برشلونة مباراته المقبلة في الدوري ضد فالنسيا يوم الأحد 14 سبتمبر عقب نهاية فترة التوقف الدولي، بينما يلتقي رايو فايكانو مع أوساسونا بنفس اليوم.

الدوري الإسباني رايو فايكانو برشلونة
