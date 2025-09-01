سقط سريعا.. إنتر يخسر من أودينيزي

الإثنين، 01 سبتمبر 2025 - 00:41

كتب : FilGoal

دينزل دومفريس - إنتر - أودينيزي

خسر إنتر من منافسه أودينيزي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.

وسجل كينان دافيس وأرثر أتا ثنائية أودينيزي بينما أحرز دينزل دومفريس هدف إنتر الوحيد.

وقلب أودينيزي الطاولة على إنتر.

وخسر إنتر سريعا في الدوري الإيطالي من الجولة الثانية بعد انتصاره الكبير على تورينو بخماسية دون رد.

وللمرة الأولى يسجل أودينيزي أكثر من هدف خارج أرضه في بطولة الدوري منذ 19 مايو 2013.

وتعد هذه الخسارة لإنتر أبكر هزيمة له في الدوري الإيطالي منذ موسم 2018-2019 عندما خسر في المباراة الافتتاحية من ساسولو.

وتعتبر هذه الهزيمة هي الأولى لكريستيان كيفو مدرب إنتر في الكالتشيو.

وافتتح دومفريس التسجيل في الدقيقة 17 من صناعة ماركوس تورام.

وتعادل دافيس من ركلة جزاء في الدقيقة 29.

وتقدم أتا لأودينيزي في الدقيقة 40 من صناعة دافيس.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد إنتر عند النقطة الثالثة في المركز السادس.

وارتفع رصيد أودينيزي عند النقطة الرابعة في المركز الخامس.

إنتر أودينيزي الدوري الإيطالي
