الشيخ يكشف لـ في الجول ما دار مع فيريرا عقب الفوز على الزمالك

كشف محمد الشيخ المدير الفني لـ وادي دجلة ما دار بينه وبين يانيك فيريرا المدير الفني لـ الزمالك بعد الفوز على الأبيض.

وانتصر دجلة لأول مرة في تاريخه على الزمالك بنتيجة 2-1.

وقال المدير الفني لـ وادي دجلة لـ FilGoal.com: "تفاجأت بعد المباراة بتحية فيريرا لي بعد الفوز وأخبرني أننا نستحق الفوز، وأتمنى أن تسود تلك الروح في الدوري".

وأضاف "عندما خسرت من بتروجت فعلت نفس الأمر مع سيد عيد، وتفاجأت بنصائحه لي وإشادة منه".

وأتم "سعيد بهذه الروح السائدة، وخاصة بعد الفوز على الزمالك خاصة أنه من أكبر أندية القارة".

ولأول مرة ينتصر وادي دجلة على الزمالك في تاريخ بجميع المسابقات بعد 22 مباراة بدون انتصار.

وسجل ناصر ماهر هدف الزمالك الوحيد، بينما أحرز أحمد فاروق محمود دياسطي ثنائية وادي دجلة.

وتواجه الفريقان قبل هذا اللقاء 22 مرة إذ انتصر الزمالك في 11 وسيطر التعادل 10 مرات.

ولم يتمكن الزمالك استغلال خسارة غريمه الأهلي من بيراميدز لتوسيع فارق النقاط.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد وادي دجلة للنقطة السابعة في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري.

وتجمد رصيد الزمالك عند النقطة العاشرة في المركز الثاني.