إبراهيم حسن: إقامة معسكر منتخب مصر على استاد السلام

الإثنين، 01 سبتمبر 2025 - 00:04

كتب : محمد جمال

منتخب مصر - حسام حسن - إبراهيم حسن

أوضح إبراهيم حسن مدير منتخب مصر سبب إقامة المعسكر على استاد السلام بدلا من القاهرة.

ويبدأ معسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.

وقال مدير منتخب مصر عبر المركز الإعلامي لاتحاد الكرة: "تدريبات المنتخب تقام على استاد السلام للحفاظ على أرضية استاد القاهرة قبل لقاء إثيوبيا".

أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر قائمة الفراعنة للتوقف الدولي لشهر سبتمبر.

وشهدت قائمة منتخب مصر انضمام عمرو الجزار مدافع البنك الأهلي لأول مرة.

كذلك عاد مهند لاشين لقائمة الفراعنة لأول مرة منذ كأس الأمم الإفريقية الماضية.

وانضم مروان عطية لاعب الأهلي للقائمة بعد تعافيه من الإصابة، بينما يغيب إمام عاشور لاعب الأحمر.

ويواجه منتخب الفراعنة خصمه بوركينا يوم 9 سبتمبر المقبل.

وتبدأ فترة التوقف الدولي يوم 2 سبتمبر على أن تنتهي يوم 10.

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات: بوركينا فاسو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة، وبوركينا فاسو في الوصافة بـ11 نقطة، ويأتي منتخب سيراليون في المركز الثالث بـ8 نقاط.

ويأتي منتخب إثيوبيا في المركز الرابع برصيد 6 نقاط، ويستاوى معه منتخب غينيا بيساو في المركز الخامس برصيد 6 نقاط ايضا.

ويتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بنقطة واحدة.

