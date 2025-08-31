فيريرا: هجوم الزمالك لا يقدم أفضل ما لديه.. ووادي دجلة يستحق الفوز

انتقد يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك خط هجوم فريقه بسبب عدم تقديمه أفضل مستوياته.

وحقق وادي دجلة فوزا تاريخيا على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري المصري.

وقال المدرب البلجيكي خلال المؤتمر الصحفي: "وادي دجلة حقق فوزًا مستحقًا، وعندما تقدم الزمالك كان لدى المنافس إيمان بتحقيق المكسب واستطاع تحقيق الفوز".

وأضاف "لا أتفق مع مقولة أننا نلعب 15 دقيقة ونسجل خلالها ثم لا نظهر بعد ذلك في الشق الهجومي، وإذا لعبنا 15 دقيقة فقط، فلن تكون نسبة استحواذ الفريق على الكرة 71% ولن نسدد 21 تسديدة على المرمى، وجاهز لكل الأسئلة ولكن الحقائق لا تتغير".

وتابع "أعتمد على اللاعبين الذين سيفيدون الفريق، ولا أضع في حساباتي مدى إمكانية دخول لاعب في قائمة منتخب مصر للتجمع المقبل".

وواصل "محمد السيد وأحمد حمدي لم يشاركان من قبل بسبب عدم ظهورهما بالمستوى المطلوب، ولكنهما حصلا على الفرصة بعد ظهورهما بشكل جيد في التدريبات".

وأكمل "خط هجوم الزمالك لا يقدم أفضل ما لديه ونحتاج الكثير من العمل، ولعبنا بـ 4 مهاجمين في المباريات التي خاضها الفريق حتى الآن، لم تكن هناك خطورة كبيرة لأي منهم، وناصر منسي سنحت له فرصتين في المباراة السابقة، كما أن عدي الدباغ ساهم في كرة الهدف الذي أحرزه الفريق في مباراة فاركو".

وواصل "واجهنا منافسًا جيدًا، وأرى أن وادي دجلة فريق جيد رغم أنهم قادمون من دوري القسم الثاني، ولديهم رغبة كبيرة في تحقيق الفوز".

وأوضح "توجهت لغرفة الملابس قبل نهاية الشوط بـ10 ثواني لترتيب بعض الأمور التي سنعمل عليها، والأداء لم يعجبني في الشوط الأول، ولكن ليس هذا السبب الذي جعلني أغادر الملعب قبل نهاية الشوط بعشر ثواني، وأخبرت اللاعبين بين الشوطين أننا متقدمون في النتيحة ولكن رغبة وادي دجلة أكبر الفوز".

وأتم "استبعاد عبد الحميد معالي من القائمة لأسباب فنية خاصة وأن إيشو كان ضمن القائمة ويلعب في نفس المركز، وجميع المهاجمين بالفريق شاركوا في المباريات، ولكن الفترة المقبلة ستشهد مشاركة الجميع وسيكون هناك تغييرات وهذا أمر طبيعي".

ويعد هذا الفوز هو الأول في تاريخ وادي دجلة على الزمالك.

وتواجه الفريقان قبل هذا اللقاء 22 مرة إذ انتصر الزمالك في 11 وسيطر التعادل 10 مرات.

ولم يتمكن الزمالك استغلال خسارة غريمه الأهلي من بيراميدز لتوسيع فارق النقاط.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد وادي دجلة للنقطة السابعة في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري.

وتجمد رصيد الزمالك عند النقطة العاشرة في المركز الثاني.