مدرب دجلة يكشف ما قاله للاعبي فريقه بين الشوطين أمام الزمالك

أوضح محمد الشيخ المدير الفني لـ وادي دجلة ما قاله للاعبي فريقه بين الشوطين أمام الزمالك.

وقلب دجلة الطاولة على الزمالك وانتصر بنتيجة 2-1 بعدما تأخر بهدف مبكر في الشوط الأول.

وقال المدير الفني لـ دجلة عبر أون سبورت: "قلت للاعبين بين الشوطين أن يلعبوا بهدوء وأنني من أتحمل ما حدث خططيا في الشوط الأول".

وأتم "طلبت منهم أن يتحكموا في المباراة وأن نثق بأنفسنا، وفي الشوط الثاني لعبنا بثقة وبدون قلق ورهبة من الجمهور وتفاجأت بالأداء".

video:1

وادي دجلة يستغل خطأ فتوح ويضيف الهدف الثاني في شباك الزمالك عن طريق محمود دياسطي ⚽️✔️ pic.twitter.com/iXUDrj1B30 — ON Sport (@ONTimeSports) August 31, 2025

ولأول مرة ينتصر وادي دجلة على الزمالك في تاريخ بجميع المسابقات بعد 22 مباراة بدون انتصار.

وسجل ناصر ماهر هدف الزمالك الوحيد، بينما أحرز أحمد فاروق محمود دياسطي ثنائية وادي دجلة.

وتواجه الفريقان قبل هذا اللقاء 22 مرة إذ انتصر الزمالك في 11 وسيطر التعادل 10 مرات.

ولم يتمكن الزمالك استغلال خسارة غريمه الأهلي من بيراميدز لتوسيع فارق النقاط.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد وادي دجلة للنقطة السابعة في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري.

وتجمد رصيد الزمالك عند النقطة العاشرة في المركز الثاني.