الكوكي: سنبدأ فورا التجهيز لمواجهة الزمالك

عبر نبيل الكوكي المدير الفني للمصري عن سعادته بالفوز على كهرباء الإسماعيلية وتصدر ترتيب الدوري المصري.

وحقق المصري الفوز على كهرباء الإسماعيلية بأربعة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على استاد السويس بالجولة الخامسة من الدوري المصري.

الفوز رفع رصيد المصري إلى 11 نقطة من 5 مباريات في صدارة جدول الترتيب، بفارق نقطة عن الزمالك الذي سيلعب ضد وادي دجلة بعد قليل.

وقال الكوكي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "سعيد بمؤازرة محافظ بورسعيد ومجلس الإدارة للفريق خلال الفترة الماضية".

وأضاف "حرارة الجو أثرت بالسلب على أداء اللاعبين خلال الشوط الأول، وبداية المباراة كانت صعبة واللاعبون تأثروا سلبيا بنتيجة التعادل أمام حرس الحدود".

وأكمل "ظهرنا في الشوط الأول بشكل متوسط وعدلنا من خطة اللعب في الشوط الثاني فتحسن الأداء، وتسجيل الهدف الأول المباراة اليوم أعطى للاعبين الثقة فظهروا بمستواهم الطبيعي".

وأشار "الفوز بالمباراة كان ضروريا قبل فترة التوقف والنقاط الثلاث غالية للغاية، ودرسنا فريق كهرباء الإسماعيلية جيدا وأحيي جهازهم الفني على مجهوده الواضح معهم".

وأردف "نسعى لاستغلال فترة التوقف في تطوير مستوى اللاعبين والمنافسة على المراكز الأولى ليست سهلة، وأسعى لزيادة الشراسة الدفاعية للاعبين ونتدرب كثيرًا من أجل اللعب ككتلة واحدة".

وأتم تصريحاته "أغلقنا صفحة مباراة اليوم على الفور وسنبدأ على الفور التجهيز لمباراة الزمالك، وفترة التوقف الدولية المقبلة فرصة لالتقاط الأنفاس".