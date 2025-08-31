14 من 50.. سموحة يتعادل مع بتروجت سلبيا

فرض التعادل السلبي نفسه مجددا في الدوري المصري وتلك المرة بين سموحة وبتروجت في لقاء أقيم على استاد برج العرب.

وبعد نهاية الجولة الخامسة أقيمت 50 مباراة انتهت 14 منها بالتعادل السلبي.

تعادل سلبي يحدث لأول مرة منذ 2017 بين الفريقين في جميع المسابقات.

تعادل هو الرابع لسموحة ورفع رصيده لـ 7 نقاط من 5 مباريات ارتقى بها للمركز الثامن.

فيما أصبح بتروجت رابعا برصيد 9 نقاط من 5 مباريات.

وصف المباراة

حاول بابي بادجي تهديد مرمى بتروجت مبكرا لكن تسديدته جاءت سهلة في يد الحارس في الدقيقة 2.

وفي الدقيقة 17 أجرى سيد عيد المدير الفني لبتروجت تغييرا بمشاركة سمير محمد المعار من الأهلي بدلا من بركات حجاج.

سيطر لاعبو سموحة على الكرة لكن بدون خطورة.

وفي الدقيقة 25 مرت تصويبة خالد الغندور بجوار القائم، وحاول بدر موسى وتوفيق محمد تهديد مرمى سموحة لكنها مرت بسلام على مرمى أصحاب الأرض.

شوط أول انتهى بالتعادل السلبي.

تعاقبت الفرص بين لاعبي الفريقين في الشوط الثاني لكن دون خطورة على مرمى الحارسين.

وفي الدقيقة 90+2 أشهر الحكم بطاقة حمراء لمحمود قناوي لتنتهي المباراة بتعادل سلبي جديد.