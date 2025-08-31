الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد المصري

يتوقف الدوري المصري بسبب فترة التوقف الدولي في شهر سبتمبر المقبل، وذلك قبل مباراة الزمالك المقبلة ضد المصري.

ويلعب الزمالك ضد المصري في الجولة السادسة من الدوري المصري.

وخسر الزمالك من وادي دجلة بهدفين لهدف في الجولة السادسة من الدوري المصري.

وتوقف رصيد الزمالك عند النقطة 10 في المركز الثاني بجدول الترتيب بفارق نقطة عن المصري المتصدر.

موعد مباراة الزمالك والمصري

ويلتقي الزمالك مع المصري يوم 13 سبتمبر المقبل.

وتقام المباراة في ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتنطلق في تمام الثامنة مساء.

وتذاع عبر قناة أون سبورت 1.