الأول في تاريخه.. وادي دجلة يقلب الطاولة على الزمالك

حقق وادي دجلة فوزا تاريخيا على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل ناصر ماهر هدف الزمالك الوحيد، بينما أحرز أحمد فاروق محمود دياسطي ثنائية وادي دجلة.

ويعد هذا الفوز هو الأول في تاريخ وادي دجلة على الزمالك.

وتواجه الفريقان قبل هذا اللقاء 22 مرة إذ انتصر الزمالك في 11 وسيطر التعادل 10 مرات.

ولم يتمكن الزمالك استغلال خسارة غريمه الأهلي من بيراميدز لتوسيع فارق النقاط.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد وادي دجلة للنقطة السابعة في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري.

وتجمد رصيد الزمالك عند النقطة العاشرة في المركز الثاني.









































التشكيل

بدأ يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك بسيف جعفر وعبد الله السعيد وناصر ماهر بعد غياب نبيل عماد ومحمد شحاتة.

🔴 تشكيل الزمالك – سيف جعفر في الوسط وبيزيرا يقود الهجوم ضد وادي دجلة pic.twitter.com/3t8YkCxbcU — FilGoal (@FilGoal) August 31, 2025

هدف مبكر

ضغط الزمالك بقوة على وادي دجلة في بداية المباراة مما أسفر تسجيل الزمالك في الدقيقة العاشرة عن طريق ناصر ماهر استخلاص الكرة من كمال أبو الفتوح لاعب وادي دجلة لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك.

بعد ضغط متقدم شرس.. ناصر ماهر يسجل الهدف الأول للزمالك بعد خطأ دفاع وادي دجلة pic.twitter.com/2mLVu1H7Bk — ON Sport (@ONTimeSports) August 31, 2025

وفي الدقيقة 40 سدد شيكو بانزا كرة قوية داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى.

شوط ثان مغاير

تغير كل شيء في الشوط الثاني إذ انخفض إيقاع الزمالك والعكس لوادي دجلة الذي ضغط الزمالك.

وفي الدقيقة 51 هدد كمال أبو الفتوح الزمالك برأسية تصدى لها محمد صبحي.

وفي الدقيقة 60 أحرز فاروق هدف التعادل بعد تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.

وادي دجلة يسجل هدف التعادل أمام الزمالك عن طريق أحمد فاروق ⚽️✔️ pic.twitter.com/daUKhekq1f — ON Sport (@ONTimeSports) August 31, 2025

وقلب وادي دجلة الطاولة على الزمالك في الدقيقة 67 عن طريق محمود دياسطي بعد تمريرة خاطئة من أحمد فتوح لتكون هجمة خطيرة لوادي دجلة وبعد تسديدة ارتدت الكرة لدياسطي عقب تصدي محمد صبحي ليسجلها بسهولة.

وادي دجلة يستغل خطأ فتوح ويضيف الهدف الثاني في شباك الزمالك عن طريق محمود دياسطي ⚽️✔️ pic.twitter.com/iXUDrj1B30 — ON Sport (@ONTimeSports) August 31, 2025

وطرد محمود حمدي الونش في الدقيقة 72 بعد التدخل على لاعب وادي دجلة دون كرة.

وكذلك حصل إبراهيم بهنسي على بطاقة حمراء بعد تدخل قوي على فتوح.

وتمكن وادي دجلة من الحفاظ على فارق الهدف وتحقيق النقاط كاملة.