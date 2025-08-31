الأول في تاريخه.. وادي دجلة يقلب الطاولة على الزمالك

وادي دجلة - الزمالك

حقق وادي دجلة فوزا تاريخيا على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري المصري.

وسجل ناصر ماهر هدف الزمالك الوحيد، بينما أحرز أحمد فاروق محمود دياسطي ثنائية وادي دجلة.

ويعد هذا الفوز هو الأول في تاريخ وادي دجلة على الزمالك.

وتواجه الفريقان قبل هذا اللقاء 22 مرة إذ انتصر الزمالك في 11 وسيطر التعادل 10 مرات.

ولم يتمكن الزمالك استغلال خسارة غريمه الأهلي من بيراميدز لتوسيع فارق النقاط.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد وادي دجلة للنقطة السابعة في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري.

وتجمد رصيد الزمالك عند النقطة العاشرة في المركز الثاني.

التشكيل

بدأ يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك بسيف جعفر وعبد الله السعيد وناصر ماهر بعد غياب نبيل عماد ومحمد شحاتة.

هدف مبكر

ضغط الزمالك بقوة على وادي دجلة في بداية المباراة مما أسفر تسجيل الزمالك في الدقيقة العاشرة عن طريق ناصر ماهر استخلاص الكرة من كمال أبو الفتوح لاعب وادي دجلة لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك.

وفي الدقيقة 40 سدد شيكو بانزا كرة قوية داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى.

شوط ثان مغاير

تغير كل شيء في الشوط الثاني إذ انخفض إيقاع الزمالك والعكس لوادي دجلة الذي ضغط الزمالك.

وفي الدقيقة 51 هدد كمال أبو الفتوح الزمالك برأسية تصدى لها محمد صبحي.

وفي الدقيقة 60 أحرز فاروق هدف التعادل بعد تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.

وقلب وادي دجلة الطاولة على الزمالك في الدقيقة 67 عن طريق محمود دياسطي بعد تمريرة خاطئة من أحمد فتوح لتكون هجمة خطيرة لوادي دجلة وبعد تسديدة ارتدت الكرة لدياسطي عقب تصدي محمد صبحي ليسجلها بسهولة.

وطرد محمود حمدي الونش في الدقيقة 72 بعد التدخل على لاعب وادي دجلة دون كرة.

وكذلك حصل إبراهيم بهنسي على بطاقة حمراء بعد تدخل قوي على فتوح.

وتمكن وادي دجلة من الحفاظ على فارق الهدف وتحقيق النقاط كاملة.

