قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا

أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر قائمة الفراعنة للتوقف الدولي لشهر سبتمبر المقبل.

ويلعب منتخب مصر في شهر سبتمبر ضد إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.

وشهدت قائمة منتخب مصر انضمام عمرو الجزار مدافع البنك الأهلي لأول مرة.

كذلك عاد مهند لاشين لقائمة الفراعنة لأول مرة منذ كأس الأمم الإفريقية الماضية.

وانضم مروان عطية لاعب الأهلي للقائمة بعد تعافيه من الإصابة، بينما يغيب إمام عاشور لاعب الأحمر.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - مصطفى شوبير (الأهلي) - محمد صبحي (الزمالك) -عبد العزيز البلعوطي (البنك الأهلي)

خط الدفاع: رامي ربيعة (العين الإماراتي) - خالد صبحي (المصري) - عمرو الجزار (البنك الأهلي) - حسام عبد المجيد (الزمالك) - محمد ربيعة (زد) - محمد هاني (الأهلي) - أحمد عيد (المصري) - محمد حمدي (بيراميدز) - أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي)

خط الوسط: حمدي فتحي (الوكرة) - نبيل عماد (الزمالك) - مروان عطية (الأهلي) - محمود صابر (زد) - مهند لاشين (بيراميدز) - أحمد سيد "زيزو" (الأهلي) - محمود حسن "تريزيجيه" (الأهلي) – عمر مرموش (مانشستر سيتي) – إبراهيم عادل (الجزيرة الإماراتي)

خط الهجوم: محمد صلاح – مصطفى محمد – أسامة فيصل

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.

ويلتقي المنتخب أمام إثيوبيا يوم 5 سبتمبر في استاد القاهرة قبل السفر لمواجهة بوركينا فاسو يوم 10 سبتمبر المقبل.

ووافقت الجهات الأمنية على تحديد 50 ألف تذكرة لجماهير مصر في مباراة إثيوبيا.

ويحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة الأولى بتصفيات المونديال برصيد 16 نقطة، مبتعدا عن أقرب ملاحقيه بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 11 نقطة.

