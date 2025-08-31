مباشر الدوري الإسباني - رايو فايكانو (1)-(1) برشلونة.. جووووول التعادل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة رايو فايكانو ضد برشلونة في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ق66. جووووول التعادل لرايو فايكانو عن طريق فيران بيريز مستغلا ركلة ركنية نفذت وحده وهو خالي من الرقابة

ق63. هدف غير محتسب لرايو فايكانو لوجود حالة تسلل.

ق48. أولمو يهدر فرصة الهدف الثاني بتسديدة فوق المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق39. جوووووول أول لبرشلونة عن طريق لامين يامال من ركلة جزاء.

ق37. ركلة جزاااء لبرشلونة حصل عليها لامين يامال

ق28. الحكم يخبر قادة الفريقين بتعطل تقنية الفيديو واستئناف المباراة بدونها.

ق13. جوان جارسيا يتألق ويتصدى لفرصة الهدف الأول لرايو فايكانو.

ق3. محاولة أولى من لامين يامال يتصدى لها باتايا.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل