مباشر الدوري الإسباني - رايو فايكانو (1)-(1) برشلونة.. جووووول التعادل

الأحد، 31 أغسطس 2025 - 22:19

كتب : FilGoal

لامين يامال - برشلونة ضد رايو فايكانو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة رايو فايكانو ضد برشلونة في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
تشكيل برشلونة - كريستنسن وجارسيا ثنائي الدفاع ضد فايكانو سبورت: تزايد الجدل حول مستقبل فيرمن لوبيز مع برشلونة برشلونة يسجل تشيزني برشلونة في الجولة الثانية.. مواعيد مباريات سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

ق66. جووووول التعادل لرايو فايكانو عن طريق فيران بيريز مستغلا ركلة ركنية نفذت وحده وهو خالي من الرقابة

ق63. هدف غير محتسب لرايو فايكانو لوجود حالة تسلل.

ق48. أولمو يهدر فرصة الهدف الثاني بتسديدة فوق المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق39. جوووووول أول لبرشلونة عن طريق لامين يامال من ركلة جزاء.

ق37. ركلة جزاااء لبرشلونة حصل عليها لامين يامال

ق28. الحكم يخبر قادة الفريقين بتعطل تقنية الفيديو واستئناف المباراة بدونها.

ق13. جوان جارسيا يتألق ويتصدى لفرصة الهدف الأول لرايو فايكانو.

ق3. محاولة أولى من لامين يامال يتصدى لها باتايا.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

برشلونة رايو فايكانو الدوري الإسباني
نرشح لكم
تشكيل برشلونة - كريستنسن وجارسيا ثنائي الدفاع ضد فايكانو رومانو: أتليتكو يقترب من ضم جونزاليس لاعب يوفنتوس كاريراس: إنقاذي من على خط المرمى؟ وعدت منذ يومي الأول أن أبذل قصارى جهدي ريال مدريد يفوز على مايوركا وينفرد بالصدارة مؤقتا برشلونة يسجل تشيزني انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (2)-(1) مايوركا الأول منذ 24 عاما.. هيثم حسن يصنع هدف فوز أوفييدو على سوسيداد سبورت: تزايد الجدل حول مستقبل فيرمن لوبيز مع برشلونة
أخر الأخبار
إبراهيم حسن: إقامة معسكر منتخب مصر على استاد السلام 4 دقيقة | منتخب مصر
رباعي الأهلي وثنائي بيراميدز ولاعب الزمالك.. إبراهيم حسن يكشف غيابات منتخب مصر 9 دقيقة | الدوري المصري
فيريرا: هجوم الزمالك لا يقدم أفضل ما لديه.. ووادي دجلة يستحق الفوز 26 دقيقة | الدوري المصري
مدرب دجلة يكشف ما قاله للاعبي فريقه بين الشوطين أمام الزمالك 29 دقيقة | الدوري المصري
الكوكي: سنبدأ فورا التجهيز لمواجهة الزمالك 34 دقيقة | الدوري المصري
بتواجد النني.. في الجول يكشف قائمة منتخب مصر الثاني لمواجهتي تونس 41 دقيقة | منتخب مصر
14 من 50.. سموحة يتعادل مع بتروجت سلبيا 43 دقيقة | الدوري المصري
الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد المصري 52 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 3 قرعة دوري الأبطال - ريال مدريد في مواجهة ليفربول وسيتي.. وقمتان ناريتان لبطلي أوروبا والعالم 4 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو
/articles/512454/مباشر-الدوري-الإسباني-رايو-فايكانو-0-1-برشلونة-هدف-غير-محتسب