أولمبياكوس يضم مهدي طارمي

أعلن نادي أولمبياكو تعاقده مع مهدي طارمي لاعب إنتر.

ووقع طارمي على عقد مع أولمبياكو لمدة موسمين حتى 2027.

وانضم صاحب الـ 33 عاما للفريق اليوناني مقابل 2 مليون يورو.

وكان طارمي قد غاب عن المشاركة في كأس العالم للأندية برفقة إنتر بسبب تعذر سفره إلى أمريكا بسبب الحرب في إيران.

وانضم طارمي لإنتر في بداية الموسم الماضي قادما من بورتو البرتغالي.

وخلال موسم برفقة إنتر لعب طارمي 43 مباراة وتمكن من تسجيل 3 أهداف وصناعة 9 آخرين.

وافتتح أولمبياكو موسمه بتحقيق انتصارين بالدوري الإيراني.

ويشارك أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا.

وسيلعب أولمبياكوس في دوري الأبطال ضد كل من بافوس وأرسنال وبرشلونة وآيندهوفن وريال مدريد وكايرات ألماتي وباير ليفركوزن وأياكس