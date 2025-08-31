أولمبياكوس يضم مهدي طارمي
الأحد، 31 أغسطس 2025 - 22:06
كتب : FilGoal
أعلن نادي أولمبياكو تعاقده مع مهدي طارمي لاعب إنتر.
مهدي طارمي
النادي : أولمبياكوس
ووقع طارمي على عقد مع أولمبياكو لمدة موسمين حتى 2027.
وانضم صاحب الـ 33 عاما للفريق اليوناني مقابل 2 مليون يورو.
وكان طارمي قد غاب عن المشاركة في كأس العالم للأندية برفقة إنتر بسبب تعذر سفره إلى أمريكا بسبب الحرب في إيران.
وانضم طارمي لإنتر في بداية الموسم الماضي قادما من بورتو البرتغالي.
وخلال موسم برفقة إنتر لعب طارمي 43 مباراة وتمكن من تسجيل 3 أهداف وصناعة 9 آخرين.
وافتتح أولمبياكو موسمه بتحقيق انتصارين بالدوري الإيراني.
ويشارك أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا.
وسيلعب أولمبياكوس في دوري الأبطال ضد كل من بافوس وأرسنال وبرشلونة وآيندهوفن وريال مدريد وكايرات ألماتي وباير ليفركوزن وأياكس
نرشح لكم
نوتنجهام يدعم حراسة المرمى بالبرازيلي جون فيكتور سوبوسلاي: تدربت كثيرا لأسدد الكرة الثابتة أمام أرسنال بهذه الطريقة إيكيتيكي: يجب أن نشكر سوبوسلاي على هدفه في أرسنال سلوت: سنعرف قيمة الفوز على أرسنال في نهاية الموسم رودري: أنا لست ميسي.. وهذه هي الحقيقة أصبح يصفق له الآن.. فلاهوفيتش يقود يوفنتوس للفوز على جنوى أرتيتا: فخور جدا بلاعبي فريقي.. والمباراة حسمت بلحظة سحرية الانتصار الأول.. دورتموند يفوز على يونيون برلين بثلاثية