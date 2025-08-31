أصبح يصفق له الآن.. فلاهوفيتش يقود يوفنتوس للفوز على جنوى

الأحد، 31 أغسطس 2025 - 22:05

كتب : FilGoal

دوشان فلاهوفيتش - يوفنتوس

فاز يوفنتوس على منافسه جنوى بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.

وسجل دوشان فلاهوفيتش هدف المباراة الوحيد.

وللمباراة الثانية على التوالي يحرز المهاجم الصربي للسيدة العجوز.

أخبار متعلقة:
رومانو: أتليتكو يقترب من ضم جونزاليس لاعب يوفنتوس الثاني من يوفنتوس.. نوتنجهام يتعاقد مع نيكولو سافونا تقرير: يوفنتوس على بُعد خطوة من التعاقد مع كولو مواني فوتبول إيطاليا: كولو مواني إلى يوفنتوس مقابل 60 مليون يورو

وتمكن فلاهوفيتش من التسجيل في المباراة الأولى أمام بارما.

وتعرض فلاهوفيتش للهجوم من جماهير يوفنتوس منذ الموسم الماضي بسبب عدم استقرار مستواه إلا أنه تلقى الدعم بعد تألقه في مباراتي الموسم الجاري.

وأحرز فلاهوفيتش الهدف في الدقيقة 73 بعد رأسية عقب عرضية من فيليب كوستيتش.

وبهذا الفوز وصل يوفنتوس للنقطة السادسة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

يوفنتوس فلاهوفيتش الدوري الإيطالي
نرشح لكم
هدف عكسي يهدي ليون فوزا قاتلا على حساب مارسيليا سقط سريعا.. إنتر يخسر من أودينيزي دافيد رايا: كرة الدوري الإنجليزي الجديدة سبب هدف أرسنال كريستال بالاس يعمق جراح أستون فيلا بثلاثية في الدوري نوتنجهام يدعم حراسة المرمى بالبرازيلي جون فيكتور سوبوسلاي: تدربت كثيرا لأسدد الكرة الثابتة أمام أرسنال بهذه الطريقة إيكيتيكي: يجب أن نشكر سوبوسلاي على هدفه في أرسنال سلوت: سنعرف قيمة الفوز على أرسنال في نهاية الموسم
أخر الأخبار
هدف عكسي يهدي ليون فوزا قاتلا على حساب مارسيليا 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
كما كشف في الجول.. طولان يعلن قائمة منتخب مصر الثاني لمواجهتي تونس 22 دقيقة | منتخب مصر
بالازون: الحكم اعترف بالخطأ في ركلة جزاء برشلونة.. ومن المصادفة أن الأخطاء دائما مع نفس الفريق 37 دقيقة | الدوري الإسباني
طولان: لم أنسق مع حسام حسن قبل اختيار قائمة منتخب مصر الثاني 56 دقيقة | منتخب مصر
بعد جدل الفيديو وأرضية الملعب.. برشلونة يتعادل مع رايو فايكانو 59 دقيقة | الدوري الإسباني
سقط سريعا.. إنتر يخسر من أودينيزي ساعة | الكرة الأوروبية
الشيخ يكشف لـ في الجول ما دار مع فيريرا عقب الفوز على الزمالك ساعة | الدوري المصري
دافيد رايا: كرة الدوري الإنجليزي الجديدة سبب هدف أرسنال ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 3 قرعة دوري الأبطال - ريال مدريد في مواجهة ليفربول وسيتي.. وقمتان ناريتان لبطلي أوروبا والعالم 4 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو
/articles/512449/أصبح-يصفق-له-الآن-فلاهوفيتش-يقود-يوفنتوس-للفوز-على-جنوى