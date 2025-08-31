أصبح يصفق له الآن.. فلاهوفيتش يقود يوفنتوس للفوز على جنوى
الأحد، 31 أغسطس 2025 - 22:05
كتب : FilGoal
فاز يوفنتوس على منافسه جنوى بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.
وسجل دوشان فلاهوفيتش هدف المباراة الوحيد.
وللمباراة الثانية على التوالي يحرز المهاجم الصربي للسيدة العجوز.
وتمكن فلاهوفيتش من التسجيل في المباراة الأولى أمام بارما.
وتعرض فلاهوفيتش للهجوم من جماهير يوفنتوس منذ الموسم الماضي بسبب عدم استقرار مستواه إلا أنه تلقى الدعم بعد تألقه في مباراتي الموسم الجاري.
وأحرز فلاهوفيتش الهدف في الدقيقة 73 بعد رأسية عقب عرضية من فيليب كوستيتش.
وبهذا الفوز وصل يوفنتوس للنقطة السادسة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.
فلاهوفيتش يسجل برأسية رائعة بعد ركنية
Vlahovic scores superb header from Kostic’s corner#SerieA #Vlahovic #Juventus #STARZPLAY pic.twitter.com/moTv67Q2WC— STARZPLAY | ستارزبلاي (@STARZPlayArabia) August 31, 2025