أصبح يصفق له الآن.. فلاهوفيتش يقود يوفنتوس للفوز على جنوى

فاز يوفنتوس على منافسه جنوى بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.

وسجل دوشان فلاهوفيتش هدف المباراة الوحيد.

وللمباراة الثانية على التوالي يحرز المهاجم الصربي للسيدة العجوز.

وتمكن فلاهوفيتش من التسجيل في المباراة الأولى أمام بارما.

وتعرض فلاهوفيتش للهجوم من جماهير يوفنتوس منذ الموسم الماضي بسبب عدم استقرار مستواه إلا أنه تلقى الدعم بعد تألقه في مباراتي الموسم الجاري.

وأحرز فلاهوفيتش الهدف في الدقيقة 73 بعد رأسية عقب عرضية من فيليب كوستيتش.

وبهذا الفوز وصل يوفنتوس للنقطة السادسة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.