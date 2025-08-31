وصل للمساهمة التاسعة.. ناصر ماهر يسجل لـ الزمالك في وادي دجلة

الأحد، 31 أغسطس 2025 - 21:51

كتب : FilGoal

ناصر ماهر - الزمالك

سجل ناصر ماهر الهدف الأول للزمالك في شباك وادي دجلة.

ويواجه الزمالك منافسه وادي دجلة في المباراة التي تجمعهما في الجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري المصري.

وأحرز ماهر الهدف في الدقيقة العاشرة بعد ضغط جماعي من الزمالك على وادي دجلة أدى إلى قطع ناصر ماهر الكرة ثم سدد في المرمى لتسكن الشباك.

أخبار متعلقة:
مجدي عبد العاطي: أي مدرب يتمنى التواجد في الأهلي أو الزمالك الأولى منذ نهائي كأس مصر.. بسيوني حكما للقاء دجلة ضد الزمالك القسم الثاني (ب) - بعد الزمالك وإنبي.. يوسف حسن إلى ليفلز الزمالك يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور

ووصل ماهر للمساهمة التاسعة مع الزمالك بواقع تسجيل 7 أهداف وصناعة هدفين في جميع البطولات.

وخلال الموسم الجاري شارك ماهر في 5 مباريات في الدوري وسجل هدفين دون الصناعة.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط، بينما يأتي وادي دجلة في المركز الـ15 برصيد 4 نقاط.

الزمالك ناصر ماهر وادي دجلة الدوري المصري
نرشح لكم
الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد المصري الأول في تاريخه.. وادي دجلة يقلب الطاولة على الزمالك قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان عطية وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركيا انتهت الدوري المصري – وادي دجلة (2)-(1) الزمالك دغموم: جائزة رجل المباراة بفضل مساعدة زملائي والجهاز الفني.. وهذا سر تألقي بخطأ الزنفلي.. مودرن سبورت يفوز على حرس الحدود ويصعد للمركز الثالث تشكيل الزمالك – سيف جعفر في الوسط وبيزيرا يقود الهجوم ضد وادي دجلة المصري يضرب كهرباء الإسماعيلية برباعية ويتصدر الدوري مؤقتا
أخر الأخبار
الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد المصري 6 دقيقة | الدوري المصري
الأول في تاريخه.. وادي دجلة يقلب الطاولة على الزمالك 7 دقيقة | الدوري المصري
قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان عطية وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركيا 17 دقيقة | منتخب مصر
نوتنجهام يدعم حراسة المرمى بالبرازيلي جون فيكتور 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سوبوسلاي: تدربت كثيرا لأسدد الكرة الثابتة أمام أرسنال بهذه الطريقة 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإسباني - رايو فايكانو (0)-(1) برشلونة.. جوووول أول ساعة | الدوري الإسباني
إيكيتيكي: يجب أن نشكر سوبوسلاي على هدفه في أرسنال ساعة | الدوري الإنجليزي
سلوت: سنعرف قيمة الفوز على أرسنال في نهاية الموسم ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 3 قرعة دوري الأبطال - ريال مدريد في مواجهة ليفربول وسيتي.. وقمتان ناريتان لبطلي أوروبا والعالم 4 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو
/articles/512448/وصل-للمساهمة-التاسعة-ناصر-ماهر-يسجل-لـ-الزمالك-في-وادي-دجلة