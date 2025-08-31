وصل للمساهمة التاسعة.. ناصر ماهر يسجل لـ الزمالك في وادي دجلة
الأحد، 31 أغسطس 2025 - 21:51
كتب : FilGoal
سجل ناصر ماهر الهدف الأول للزمالك في شباك وادي دجلة.
ناصر ماهر
النادي : الزمالك
ويواجه الزمالك منافسه وادي دجلة في المباراة التي تجمعهما في الجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري المصري.
وأحرز ماهر الهدف في الدقيقة العاشرة بعد ضغط جماعي من الزمالك على وادي دجلة أدى إلى قطع ناصر ماهر الكرة ثم سدد في المرمى لتسكن الشباك.
ووصل ماهر للمساهمة التاسعة مع الزمالك بواقع تسجيل 7 أهداف وصناعة هدفين في جميع البطولات.
وخلال الموسم الجاري شارك ماهر في 5 مباريات في الدوري وسجل هدفين دون الصناعة.
ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط، بينما يأتي وادي دجلة في المركز الـ15 برصيد 4 نقاط.
video:1
بعد ضغط متقدم شرس.. ناصر ماهر يسجل الهدف الأول للزمالك بعد خطأ دفاع وادي دجلة pic.twitter.com/2mLVu1H7Bk— ON Sport (@ONTimeSports) August 31, 2025
