الانتصار الأول.. دورتموند يفوز على يونيون برلين بثلاثية

حقق بوروسيا دورتموند الفوز على يونيون برلين بثلاثة أهداف دون رد في مباراة أفيمت على ملعب سيجنال إيدونا بارك بالجولة الثانية من الدوري الألماني.

الفوز هو الأول لدورتموند في الدوري هذا الموسم بعد التعادل في المباراة الأولى.

وارتفع رصيد دورتموند للنقطة الرابعة في المركز الثالث، بينما توقف رصيد يونيون برلين عند النقطة الثالثة في المركز العاشر.

تقدم سيهرو جيراسي بالهدف الأول لدورتموند في الدقيقة الـ 44 مستغلا عرضية من يان كوتو.

وأضاف جيراسي الهدف الثاني في الدقيقة 58 بعد تمريرة من ماكسميليان باير.

وأنهى فيليكس نميتشا ثلاثية دورتموند بهدف جديد في الدقيقة الـ 81.

وسيلعب دورتموند مباراته المقبلة ضد هايدنهايم يوم السبت 13 سبتمبر المقبل عقب نهاية فترة التوقف الدولي، بينما يلتقي يونيون برلين مع هوفنهايم بنفس اليوم.