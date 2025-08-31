انتهت الدوري المصري – وادي دجلة (2)-(1) الزمالك

الأحد، 31 أغسطس 2025 - 20:57

كتب : FilGoal

ناصر ماهر - الزمالك - وادي دجلة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة وادي دجلة ضد الزمالك في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

لمتابعة المباراة من هنا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
تشكيل الزمالك – سيف جعفر في الوسط وبيزيرا يقود الهجوم ضد وادي دجلة تشكيل وادي دجلة – ثلاثي وسط من محمد الشيخ أمام الزمالك قائمة الزمالك - غياب شحاتة وعواد وشريف.. وعودة حمدي أمام وادي دجلة مواعيد مباريات الأحد 31 أغسطس 2025.. الزمالك ضد دجلة بختام الجولة الخامسة وقمة إنجليزية

انتهت

ق 85: طرد إبراهيم بهنسي بعد تدخل قوي على فتوح.

ق 75: دخول آدم كايد بدلا من محمود بنتايك.

ق 72: طرد محمود حمدي "الونش" بعد التدخل على لاعب وادي دجلة دون كرة.

ق 67: جووول محمود دياسطي بعد ارتداد الكرة له عقب تصدي محمد صبحي.

ق 66: تبديلان للزمالك بخروج عدي الدباغ وناصر ماهر ودخول ناصر منسي وأحمد فتوح.

ق 60: جووول أحمد فاروق بعد تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.

ق 51: رأسية خطيرة من كمال أبو الفتوح لاعب وادي دجلة تصدى لها محمد صبحي حارس مرمى الزمالك.

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق 40: تسديدة قوية من شيكو بانزا داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس.

ق9. جووول أول للزمالك عن طريق ناصر ماهر بعد استخلاص الكرة من كمال أبو الفتوح لاعب وادي دجلة لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

الزمالك وادي دجلة الدوري المصري
نرشح لكم
الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد المصري الأول في تاريخه.. وادي دجلة يقلب الطاولة على الزمالك قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان عطية وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركيا وصل للمساهمة التاسعة.. ناصر ماهر يسجل لـ الزمالك في وادي دجلة دغموم: جائزة رجل المباراة بفضل مساعدة زملائي والجهاز الفني.. وهذا سر تألقي بخطأ الزنفلي.. مودرن سبورت يفوز على حرس الحدود ويصعد للمركز الثالث تشكيل الزمالك – سيف جعفر في الوسط وبيزيرا يقود الهجوم ضد وادي دجلة المصري يضرب كهرباء الإسماعيلية برباعية ويتصدر الدوري مؤقتا
أخر الأخبار
الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد المصري 6 دقيقة | الدوري المصري
الأول في تاريخه.. وادي دجلة يقلب الطاولة على الزمالك 7 دقيقة | الدوري المصري
قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان عطية وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركيا 17 دقيقة | منتخب مصر
نوتنجهام يدعم حراسة المرمى بالبرازيلي جون فيكتور 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سوبوسلاي: تدربت كثيرا لأسدد الكرة الثابتة أمام أرسنال بهذه الطريقة 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإسباني - رايو فايكانو (0)-(1) برشلونة.. جوووول أول ساعة | الدوري الإسباني
إيكيتيكي: يجب أن نشكر سوبوسلاي على هدفه في أرسنال ساعة | الدوري الإنجليزي
سلوت: سنعرف قيمة الفوز على أرسنال في نهاية الموسم ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 3 قرعة دوري الأبطال - ريال مدريد في مواجهة ليفربول وسيتي.. وقمتان ناريتان لبطلي أوروبا والعالم 4 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو
/articles/512444/انتهت-الدوري-المصري-وادي-دجلة-2-1-الزمالك