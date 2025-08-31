انتهت الدوري المصري – وادي دجلة (2)-(1) الزمالك

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة وادي دجلة ضد الزمالك في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

انتهت

ق 85: طرد إبراهيم بهنسي بعد تدخل قوي على فتوح.

ق 75: دخول آدم كايد بدلا من محمود بنتايك.

ق 72: طرد محمود حمدي "الونش" بعد التدخل على لاعب وادي دجلة دون كرة.

ق 67: جووول محمود دياسطي بعد ارتداد الكرة له عقب تصدي محمد صبحي.

ق 66: تبديلان للزمالك بخروج عدي الدباغ وناصر ماهر ودخول ناصر منسي وأحمد فتوح.

ق 60: جووول أحمد فاروق بعد تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.

ق 51: رأسية خطيرة من كمال أبو الفتوح لاعب وادي دجلة تصدى لها محمد صبحي حارس مرمى الزمالك.

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق 40: تسديدة قوية من شيكو بانزا داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس.

ق9. جووول أول للزمالك عن طريق ناصر ماهر بعد استخلاص الكرة من كمال أبو الفتوح لاعب وادي دجلة لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل