دغموم: جائزة رجل المباراة بفضل مساعدة زملائي والجهاز الفني.. وهذا سر تألقي

الأحد، 31 أغسطس 2025 - 20:21

كتب : FilGoal

احتفال عبد الرحيم دغموم - المصري ضد بيراميدز

عبر عبد الرحيم دغموم لاعب المصري عن سعادته بفوز فريقه على كهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري وحصوله على جائزة رجل المباراة.

وفاز المصري على كهرباء الإسماعيلية برباعية دون رد في الجولة الخامسة من الدوري.

وسجل دغموم هدفه الرابع في الدوري حتى الآن، ليتصدر قائمة الهدافين.

وقال دغموم عبر قناة أون سبورت: "حققت جائزة رجل المباراة 3 مرات حتى الآن، وهذا بفضل مجهود زملائي في المصري والجهاز الفني بقيادة نبيل الكوكي".

وأضاف "الشوط الأول لم نكن على المستوى أمام كهرباء الإسماعيلية، ولكن في الشوط الثاني المدرب أعطانا التعليمات ونفذناها وحققنا الفوز".

وواصل "نسعى لتحقيق الانتصارات وحصد النقاط والاستمرار في المنافسة بقوة".

وأكمل "الموسم الماضي كنت عائدا للتو من إصابة بقطع في الرباط الصليبي ولذلك لم أظهر بشكل جيد، ولكن في الموسم الحالي قضيت فترة إعداد قوية ولذلك أظهر بشكل جيد".

وأتم تصريحاته "لا يزال من المبكر الحديث عن مواجهة الزمالك في الدوري، الآن سنحصل على إجازة ومن ثم نعود ونستعد لهذه المباراة، وأتمنى أن استمر في إسعاد جماهير المصري".

عبد الرحيم دغموم الدوري المصري المصري
