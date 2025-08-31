بخطأ الزنفلي.. مودرن سبورت يفوز على حرس الحدود ويصعد للمركز الثالث

واصل مودرن سبورت نتائجه الإيجابية وفاز على حرس الحدود بهدف دون رد في مباراة أقيت على استاد هيئة قناة السويس بالجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

الفوز هو الثاني لمودرن سبورت على التوالي في الدوري بعد الفوز على بيراميدز في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف.

وارتفع رصيد مودرن سبورت للنقطة العاشرة من 5 مباريات في المركز الثالث بفارق نقطة عن المصري صاحب الصدارة، بينما توقف حرس الحدود عند 5 نقاط في المركز الـ 13.

وسجل رشاد المتولي هدف فوز مودرن سبورت بالمباراة في الدقيقة 21 مستغلا خطأ من محمود الزنفلي في التعامل مع عرضية من حسام حسن.

وحاول لاعبي حرس الحدود العودة في السوط الثاني وسجلوا هدفا لكنه لم يحتسب بالدقيقة 91 بسبب وجود تسلل ليفوز مودرن سبورت بالمباراة.

وسيلعب مودرن سبورت مباراته المقبلة في الدوري ضد طلائع الجيش يوم الأحد 14 سبتمبر عقب نهاية فترة التوقف الدولي، بينما يلتقي حرس الحدود مع الجونة يوم السبت 13 سبتمبر.