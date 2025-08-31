تشكيل الزمالك – سيف جعفر في الوسط وبيزيرا يقود الهجوم ضد وادي دجلة

أعلن يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه وادي دجلة.

ويواجه الزمالك خصمه وادي دجلة في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

وستقام المباراة على استاد السلام.

ويبدأ سيف جعفر في التشكيل الأساسي بدلا من نبيل عماد ويتواجد عبد الله السعيد وناصر ماهر بعد إصابة محمد شحاتة.

ولم يغير المدرب البلجيكي في حراسة المرمى أو الدفاع أو الهجوم عن المباراة الماضية أمام فاركو.

وجاء التشكيل كالتالي:

الحارس: محمد صبحي

الدفاع: محمود بنتايك - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - عمر جابر

الوسط: سيف جعفر - ناصر ماهر - عبد الله السعيد

الهجوم: شيكو بانزا - عدي الدباغ - جوان بيزيرا

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

مهدي سليمان وأحمد فتوح وصلاح مصدق ومحمد إسماعيل ومحمد السيد وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وأحمد حمدي وآدم كايد وناصر منسي.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط، بينما يأتي وادي دجلة في المركز الـ15 برصيد 4 نقاط.