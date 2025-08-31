المصري يضرب كهرباء الإسماعيلية برباعية ويتصدر الدوري مؤقتا

الأحد، 31 أغسطس 2025 - 20:02

كتب : FilGoal

المصري ضد كهرباء الإسماعيلية

حقق المصري الفوز على كهرباء الإسماعيلية بأربعة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على استاد السويس بالجولة الخامسة من الدوري المصري.

سجل رباعية المصري في المباراة كل من صلاح محسن، منذر طمين، عمر الساعي، وعبد الرحيم دغموم.

الفوز رفع رصيد المصري إلى 11 نقطة من 5 مباريات في صدارة جدول الترتيب، بفارق نقطة عن الزمالك الذي سيلعب ضد وادي دجلة بعد قليل.

أخبار متعلقة:
تشكيل المصري -خالد صبحي أساسي.. وثلاثي هجومي ضد كهرباء الإسماعيلية أسامة نبيه: أنا وحسام غالي فقط من نعلم حقيقة الخلاف بيننا.. وأقدم 3 لاعبين لمصر في مونديال الشباب الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد إنبي انتهت الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(3) غزل المحلة.. فوز زعيم الفلاحين

وتوقف رصيد كهرباء الإسماعيلية عند النقطة الثانية في المركز الـ20.

التشكيل

بدأ المصري بخالد صبحي لأول مرة بشكل أساسي في خط الدفاع.

أحداث المباراة

أهدر عبد الرحيم دغموم فرصة الهدف الأول في الدقيقة السابعة برأسية من أمام المرمى مباشرة.

وتسبب اللاعب الجزائري في طرد محمد الفيومي لاعب كهرباء الإسماعيلية بشكل مباشر بعد تدخل قوي في الدقيقة 43.

استمر ضغط المصري في الشوط الثاني، وكاد صلاح محسن أن يسجل برأسية لكن علي الجابري تألق في التصدي.

وفي الدقيقة 65 تقدم المصري بالهدف الأول عن طريق صلاح محسن من ركلة جزاء حصل عليها دغموم.

وأضاف منذر طمين الهدف الثاني للمصري في الدقيقة 74 بمتابعة لتسديدة عمر الساعي التي أخطأت المرمى.

وسجل عمر الساعي هدف المصري الثالث في الدقيقة 78 مستغلاً تمريرة من دغموم لينفرد ويضع الكرة في الشباك.

واختتم دغموم رباعية المصري في الدقيقة 89 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وانفرد دغموم بصدارة هدافي الدوري المصري بوصوله إلى الهدف الرابع في الموسم.

وسيلعب المصري مباراته المقبلة في الدوري ضد الزمالك يوم السبت 3 سبتمبر عقب نهاية فترة التوقف الدولي، بينما يلتقي كهرباء الإسماعيلية مع وادي دجلة.

المصري كهرباء الإسماعيلية الدوري المصري
نرشح لكم
الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد المصري الأول في تاريخه.. وادي دجلة يقلب الطاولة على الزمالك قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان عطية وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركيا وصل للمساهمة التاسعة.. ناصر ماهر يسجل لـ الزمالك في وادي دجلة انتهت الدوري المصري – وادي دجلة (2)-(1) الزمالك دغموم: جائزة رجل المباراة بفضل مساعدة زملائي والجهاز الفني.. وهذا سر تألقي بخطأ الزنفلي.. مودرن سبورت يفوز على حرس الحدود ويصعد للمركز الثالث تشكيل الزمالك – سيف جعفر في الوسط وبيزيرا يقود الهجوم ضد وادي دجلة
أخر الأخبار
الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد المصري 5 دقيقة | الدوري المصري
الأول في تاريخه.. وادي دجلة يقلب الطاولة على الزمالك 6 دقيقة | الدوري المصري
قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان عطية وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركيا 17 دقيقة | منتخب مصر
نوتنجهام يدعم حراسة المرمى بالبرازيلي جون فيكتور 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سوبوسلاي: تدربت كثيرا لأسدد الكرة الثابتة أمام أرسنال بهذه الطريقة 57 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإسباني - رايو فايكانو (0)-(1) برشلونة.. جوووول أول ساعة | الدوري الإسباني
إيكيتيكي: يجب أن نشكر سوبوسلاي على هدفه في أرسنال ساعة | الدوري الإنجليزي
سلوت: سنعرف قيمة الفوز على أرسنال في نهاية الموسم ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 3 قرعة دوري الأبطال - ريال مدريد في مواجهة ليفربول وسيتي.. وقمتان ناريتان لبطلي أوروبا والعالم 4 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو
/articles/512439/المصري-يضرب-كهرباء-الإسماعيلية-برباعية-ويتصدر-الدوري-مؤقتا