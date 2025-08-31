المصري يضرب كهرباء الإسماعيلية برباعية ويتصدر الدوري مؤقتا

حقق المصري الفوز على كهرباء الإسماعيلية بأربعة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على استاد السويس بالجولة الخامسة من الدوري المصري.

سجل رباعية المصري في المباراة كل من صلاح محسن، منذر طمين، عمر الساعي، وعبد الرحيم دغموم.

الفوز رفع رصيد المصري إلى 11 نقطة من 5 مباريات في صدارة جدول الترتيب، بفارق نقطة عن الزمالك الذي سيلعب ضد وادي دجلة بعد قليل.

وتوقف رصيد كهرباء الإسماعيلية عند النقطة الثانية في المركز الـ20.

التشكيل

بدأ المصري بخالد صبحي لأول مرة بشكل أساسي في خط الدفاع.

أحداث المباراة

أهدر عبد الرحيم دغموم فرصة الهدف الأول في الدقيقة السابعة برأسية من أمام المرمى مباشرة.

وتسبب اللاعب الجزائري في طرد محمد الفيومي لاعب كهرباء الإسماعيلية بشكل مباشر بعد تدخل قوي في الدقيقة 43.

استمر ضغط المصري في الشوط الثاني، وكاد صلاح محسن أن يسجل برأسية لكن علي الجابري تألق في التصدي.

وفي الدقيقة 65 تقدم المصري بالهدف الأول عن طريق صلاح محسن من ركلة جزاء حصل عليها دغموم.

وأضاف منذر طمين الهدف الثاني للمصري في الدقيقة 74 بمتابعة لتسديدة عمر الساعي التي أخطأت المرمى.

وسجل عمر الساعي هدف المصري الثالث في الدقيقة 78 مستغلاً تمريرة من دغموم لينفرد ويضع الكرة في الشباك.

واختتم دغموم رباعية المصري في الدقيقة 89 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

video:1

وانفرد دغموم بصدارة هدافي الدوري المصري بوصوله إلى الهدف الرابع في الموسم.

وسيلعب المصري مباراته المقبلة في الدوري ضد الزمالك يوم السبت 3 سبتمبر عقب نهاية فترة التوقف الدولي، بينما يلتقي كهرباء الإسماعيلية مع وادي دجلة.