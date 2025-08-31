رومانو: أتليتكو يقترب من ضم جونزاليس لاعب يوفنتوس

اقترب أتليتكو مدريد الإسباني من الاتفاق مع يوفنتوس الإيطالي لضم نيكولاس جونزاليس.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات لدى شبكة سكاي سبورتس، أن أتليتكو يقترب من الاتفاق مع يوفنتوس بشأن اللاعب الأرجنتيني.

وسينتقل جونزاليس إلى أتليتكو على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

مع إلزامية الشراء في الموسم المقبل في حالة تحقيق بعض الشروط المتفق عليها في العقد بين الطرفين.

يأتي ذلك كضربة قوية لنادي ليدز يونايتد الإنجليزي الذي كان يسعى لضم الجناح الأرجنتيني في الصيف الجاري.

وانتقل جونزاليس إلى يوفنتوس في 2024 قادما من فيورنتينا.

ومع يوفنتوس لعب البالغ من العمر 27 عاما، 37 مباراة في الموسم الماضي.