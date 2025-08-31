رومانو: أتليتكو يقترب من ضم جونزاليس لاعب يوفنتوس

الأحد، 31 أغسطس 2025 - 19:59

كتب : FilGoal

نيوكلاس جونزاليس

اقترب أتليتكو مدريد الإسباني من الاتفاق مع يوفنتوس الإيطالي لضم نيكولاس جونزاليس.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات لدى شبكة سكاي سبورتس، أن أتليتكو يقترب من الاتفاق مع يوفنتوس بشأن اللاعب الأرجنتيني.

وسينتقل جونزاليس إلى أتليتكو على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

أخبار متعلقة:
مدرب برايتون: كرة القدم ليست متعلقة بالتكتيك أحيانا.. وجوارديولا الأفضل في العالم مع احتفال يؤكد استمراره.. باكيتا يقود وست هام للفوز الأول أمام نوتنجهام ميلنر: أشعر أنني تلقيت مساعدة من جوتا بعد تسجيلي ضد مانشستر سيتي

مع إلزامية الشراء في الموسم المقبل في حالة تحقيق بعض الشروط المتفق عليها في العقد بين الطرفين.

يأتي ذلك كضربة قوية لنادي ليدز يونايتد الإنجليزي الذي كان يسعى لضم الجناح الأرجنتيني في الصيف الجاري.

وانتقل جونزاليس إلى يوفنتوس في 2024 قادما من فيورنتينا.

ومع يوفنتوس لعب البالغ من العمر 27 عاما، 37 مباراة في الموسم الماضي.

يوفنتوس نيكولاس جونزاليس أتليتكو مدريد الدوري الإسباني
نرشح لكم
تشكيل برشلونة - كريستنسن وجارسيا ثنائي الدفاع ضد فايكانو كاريراس: إنقاذي من على خط المرمى؟ وعدت منذ يومي الأول أن أبذل قصارى جهدي ريال مدريد يفوز على مايوركا وينفرد بالصدارة مؤقتا برشلونة يسجل تشيزني انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (2)-(1) مايوركا الأول منذ 24 عاما.. هيثم حسن يصنع هدف فوز أوفييدو على سوسيداد سبورت: تزايد الجدل حول مستقبل فيرمن لوبيز مع برشلونة تشكيل ريال مدريد - عودة أرنولد وميليتاو.. وماستانتونو أساسي لأول مرة في سانتياجو برنابيو
أخر الأخبار
تشكيل برشلونة - كريستنسن وجارسيا ثنائي الدفاع ضد فايكانو 2 دقيقة | الدوري الإسباني
الانتصار الأول.. دورتموند يفوز على يونيون برلين بثلاثية 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري المصري – وادي دجلة (0)-(1) الزمالك.. جووول أول بعد خطأ دفاعي 28 دقيقة | الدوري المصري
رائعة سوبوسلاي تهدي ليفربول الصدارة على حساب أرسنال 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
دغموم: جائزة رجل المباراة بفضل مساعدة زملائي والجهاز الفني.. وهذا سر تألقي ساعة | الدوري المصري
بخطأ الزنفلي.. مودرن سبورت يفوز على حرس الحدود ويصعد للمركز الثالث ساعة | الدوري المصري
تشكيل الزمالك – سيف جعفر في الوسط وبيزيرا يقود الهجوم ضد وادي دجلة ساعة | الدوري المصري
المصري يضرب كهرباء الإسماعيلية برباعية ويتصدر الدوري مؤقتا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 قرعة دوري الأبطال - ريال مدريد في مواجهة ليفربول وسيتي.. وقمتان ناريتان لبطلي أوروبا والعالم 3 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 4 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: ننتظر الإعلان عن روخاس قبل التقدم باحتجاج والاستشهاد بـ "عاشور"
/articles/512438/رومانو-أتليتكو-يقترب-من-ضم-جونزاليس-لاعب-يوفنتوس