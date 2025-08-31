تشكيل وادي دجلة – ثلاثي وسط من محمد الشيخ أمام الزمالك

أعلن محمد الشيخ المدير الفني لوادي دجلة تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في الدوري.

ويلعب وادي دجلة ضد الزمالك في الجولة الخامسة من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على ملعب السلام.

جاء تشكيل وادي دجلة كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو حسام

خط الدفاع: أحمد أيمن - إسلام عادل - كمال أبو الفتوح - أحمد دحروج

خط الوسط : أحمد سيد - إبراهيم البهنسي - محمد عبد العاطي

خط الهجوم : محمود دياسطي - يوسف محسن "أويا" - أحمد فاروق

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

عمرو شعبان - شادي ماهر - عمر عدلي - سيف تقى - علي حسين - ميس كاندروب - وينفول كوبينا - فرانك بولي - أحمد الشيمي.

ويحتل وادي دجلة المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 4 نقاط، ويأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 10 نقاط.