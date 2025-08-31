تشكيل وادي دجلة – ثلاثي وسط من محمد الشيخ أمام الزمالك
الأحد، 31 أغسطس 2025 - 19:51
كتب : FilGoal
أعلن محمد الشيخ المدير الفني لوادي دجلة تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في الدوري.
ويلعب وادي دجلة ضد الزمالك في الجولة الخامسة من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على ملعب السلام.
جاء تشكيل وادي دجلة كالتالي:
حراسة المرمى: عمرو حسام
خط الدفاع: أحمد أيمن - إسلام عادل - كمال أبو الفتوح - أحمد دحروج
خط الوسط : أحمد سيد - إبراهيم البهنسي - محمد عبد العاطي
خط الهجوم : محمود دياسطي - يوسف محسن "أويا" - أحمد فاروق
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:
عمرو شعبان - شادي ماهر - عمر عدلي - سيف تقى - علي حسين - ميس كاندروب - وينفول كوبينا - فرانك بولي - أحمد الشيمي.
ويحتل وادي دجلة المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 4 نقاط، ويأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 10 نقاط.
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري – وادي دجلة (0)-(1) الزمالك.. تسديدة قوية من بانزا دغموم: جائزة رجل المباراة بفضل مساعدة زملائي والجهاز الفني.. وهذا سر تألقي بخطأ الزنفلي.. مودرن سبورت يفوز على حرس الحدود ويصعد للمركز الثالث تشكيل الزمالك – سيف جعفر في الوسط وبيزيرا يقود الهجوم ضد وادي دجلة المصري يضرب كهرباء الإسماعيلية برباعية ويتصدر الدوري مؤقتا رسالة من زيزو لجماهير الأهلي "الاعتذار واجب ونشعر بالتقصير وسنعود من جديد" في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو كشف حساب ريبيرو مع الأهلي.. انتصار وحيد وأهداف مستقبله أكثر من المسجلة