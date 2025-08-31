مدرب برايتون: كرة القدم ليست متعلقة بالتكتيك أحيانا.. وجوارديولا الأفضل في العالم

يرى فابيان هورزيلر المدير الفني لبرايتون أن كرة القدم لا تتعلق بالتكتيك في بعض الأوقات وذلك بعد الفوز على مانشستر سيتي.

وسقط مانشستر سيتي في فخ الخسارة الثانية على التوالي بالهزيمة بنتيجة 2-1 من برايتون في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الألماني لـ بي بي سي: "أحيانا كرة القدم لا تتعلق كثيرا بالتكتيك، بل تتعلق بالطاقة والحدة والتكاتف على أرض الملعب، البدلاء دخلوا وصنعوا الفارق، دائما يمكنك نشر الطاقة، وهذا يمنح زملاءك والجمهور بأكمله طاقة، وهذا أمر مهم جدا في كرة القدم".

وأضاف "ما فعلناه بعد أن سجلنا الهدف وأجرينا التبديلات هو أننا بدأنا نؤمن بإمكانية الفوز، لم نكن راضين أو مكتفين بنتيجة التعادل، أردنا الذهاب نحو الهدف الثاني، وقد استحققناه".

وواصل "بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بالنسبة لي هو أفضل مدرب في العالم، ودائما ما يكون تحديا كبيرا مواجهته، لديه أفكار جديدة".

وأكمل "كرة القدم ليست عرضا فرديا، بل أداء جماعي، وأنا سعيد جدا أن اللاعبين قدموا هذا الأداء على أرض الملعب وعانوا معا".

وأتم "أنا سعيد جدا من أجل جيمس ميلنر، ليس فقط من أجل الهدف، بل لأنه لا يزال لاعبا مهما جدا على أرض الملعب بالنسبة لنا، دخل وقدم طاقة ونظم الأمور، لذلك أنا سعيد من أجله".

تقدم مانشستر سيتي بهدف إرلينج هالاند وقلب برايتون النتيجة بهدفي جيمس ميلنر وبرايان جرودا.

ولأول مرة منذ ديسمبر 2024 يخسر مانشستر سيتي مباراتين متتاليتين في الدوري الإنجليزي.

وأصبح هورزيلر ثاني مدرب لم يخسر من بيب جوارديولا خلال 3 مباريات بعد رونالد كومان.

وتراجع مانشستر سيتي للمركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط فيما ارتقى برايتون للمركز العاشر برصيد 4 نقاط بعد تحقيق أول فوز.