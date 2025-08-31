ميلنر: أشعر أنني تلقيت مساعدة من جوتا بعد تسجيلي ضد مانشستر سيتي

الأحد، 31 أغسطس 2025 - 19:31

كتب : FilGoal

جيمس ميلنر - ديوجو جوتا

مدح جيمس ميلنر لاعب برايتون زميله السابق في ليفربول ديوجو جوتا الذي توفي منذ فترة بعد حادث سير.

وسقط مانشستر سيتي في فخ الخسارة الثانية على التوالي بالهزيمة بنتيجة 2-1 من برايتون في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وقال اللاعب الإنجليزي لـ بي بي سي سبورت: "كنت أظن أن الموسم الماضي قد يكون الأخير لي بسبب الإصابة، لكن من الرائع أن أسجل هدف الفوز في المباراة، أنا سعيد من أجل اللاعبين".

أخبار متعلقة:
جارديان تكشف نقطة خلاف بين ليفربول وكريستال بالاس قبل حسم صفقة جويهي جاكبو يجدد تعاقده مع ليفربول لموسمين ونصف مدريد تطير إليه قبل الخروج لـ إنتر.. مواعيد مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا سكاي سبورتس: نيوكاسل يفتح الباب لرحيل إيزاك إلى ليفربول

وأضاف "في أول مباراتين شعرنا أننا لم نحصل على ما نستحقه، هذا الفوز كان جهدا جماعيا حقيقيا، كانت خطوة رائعة من المدرب عندما أجرى 4 تبديلات دفعة واحدة".

وأتم "الاحتفال على طريقة ديوجو جوتا؟ ما حدث له كان مروعا كان رجلا رائعا وزميلا عظيما، لم أسجل في بطولة الدوري الإنجليزي منذ 6 أعوام وكنت أرتدي رقمه، من الواضح أنني تلقيت مساعدة من هذا الرجل العظيم".

ويعد ميلنر ثاني أكبر لاعب يسجل في تاريخ بطولة دوري الإنجليزي الممتاز في سن 39 عاما و239 يوما.

بينما يتصدر تيدي شيرينجهام لاعب وست هام السابق القائمة بتسجيله في عمر 40 عاما و268 يوما.

سقط مانشستر سيتي في فخ الخسارة الثانية على التوالي بالهزيمة بنتيجة 2-1 من برايتون في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

تقدم مانشستر سيتي بهدف إرلينج هالاند وقلب برايتون النتيجة بهدفي جيمس ميلنر وبرايان جرودا.

ولأول مرة منذ ديسمبر 2024 يخسر مانشستر سيتي مباراتين متتاليتين في الدوري الإنجليزي.

وأصبح فابيان هورزيلر المدير الفني لبرايتون ثاني مدرب لم يخسر من بيب جوارديولا خلال 3 مباريات بعد رونالد كومان.

وتراجع مانشستر سيتي للمركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط فيما ارتقى برايتون للمركز العاشر برصيد 4 نقاط بعد تحقيق أول فوز.

جيمس ميلنر ديوجو جوتا ليفربول مانشستر سيتي برايتون
نرشح لكم
الانتصار الأول.. دورتموند يفوز على يونيون برلين بثلاثية رائعة سوبوسلاي تهدي ليفربول الصدارة على حساب أرسنال رومانو: أتليتكو يقترب من ضم جونزاليس لاعب يوفنتوس مدرب برايتون: كرة القدم ليست متعلقة بالتكتيك أحيانا.. وجوارديولا الأفضل في العالم مع احتفال يؤكد استمراره.. باكيتا يقود وست هام للفوز الأول أمام نوتنجهام جوارديولا: لعبنا كرات طويلة فقط ضد برايتون.. وكررنا ما فعلناه أمام توتنام لتعويض ريان شرقي.. استدعاء إيكيتيكي لمنتخب فرنسا لأول مرة انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (1)-(0) أرسنال.. فوز قاتل بهدف رائع
أخر الأخبار
تشكيل برشلونة - كريستنسن وجارسيا ثنائي الدفاع ضد فايكانو 2 دقيقة | الدوري الإسباني
الانتصار الأول.. دورتموند يفوز على يونيون برلين بثلاثية 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري المصري – وادي دجلة (0)-(1) الزمالك.. جووول أول بعد خطأ دفاعي 28 دقيقة | الدوري المصري
رائعة سوبوسلاي تهدي ليفربول الصدارة على حساب أرسنال 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
دغموم: جائزة رجل المباراة بفضل مساعدة زملائي والجهاز الفني.. وهذا سر تألقي ساعة | الدوري المصري
بخطأ الزنفلي.. مودرن سبورت يفوز على حرس الحدود ويصعد للمركز الثالث ساعة | الدوري المصري
تشكيل الزمالك – سيف جعفر في الوسط وبيزيرا يقود الهجوم ضد وادي دجلة ساعة | الدوري المصري
المصري يضرب كهرباء الإسماعيلية برباعية ويتصدر الدوري مؤقتا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 قرعة دوري الأبطال - ريال مدريد في مواجهة ليفربول وسيتي.. وقمتان ناريتان لبطلي أوروبا والعالم 3 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 4 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: ننتظر الإعلان عن روخاس قبل التقدم باحتجاج والاستشهاد بـ "عاشور"
/articles/512434/ميلنر-أشعر-أنني-تلقيت-مساعدة-من-جوتا-بعد-تسجيلي-ضد-مانشستر-سيتي