ميلنر: أشعر أنني تلقيت مساعدة من جوتا بعد تسجيلي ضد مانشستر سيتي

مدح جيمس ميلنر لاعب برايتون زميله السابق في ليفربول ديوجو جوتا الذي توفي منذ فترة بعد حادث سير.

وسقط مانشستر سيتي في فخ الخسارة الثانية على التوالي بالهزيمة بنتيجة 2-1 من برايتون في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وقال اللاعب الإنجليزي لـ بي بي سي سبورت: "كنت أظن أن الموسم الماضي قد يكون الأخير لي بسبب الإصابة، لكن من الرائع أن أسجل هدف الفوز في المباراة، أنا سعيد من أجل اللاعبين".

وأضاف "في أول مباراتين شعرنا أننا لم نحصل على ما نستحقه، هذا الفوز كان جهدا جماعيا حقيقيا، كانت خطوة رائعة من المدرب عندما أجرى 4 تبديلات دفعة واحدة".

وأتم "الاحتفال على طريقة ديوجو جوتا؟ ما حدث له كان مروعا كان رجلا رائعا وزميلا عظيما، لم أسجل في بطولة الدوري الإنجليزي منذ 6 أعوام وكنت أرتدي رقمه، من الواضح أنني تلقيت مساعدة من هذا الرجل العظيم".

ويعد ميلنر ثاني أكبر لاعب يسجل في تاريخ بطولة دوري الإنجليزي الممتاز في سن 39 عاما و239 يوما.

بينما يتصدر تيدي شيرينجهام لاعب وست هام السابق القائمة بتسجيله في عمر 40 عاما و268 يوما.

سقط مانشستر سيتي في فخ الخسارة الثانية على التوالي بالهزيمة بنتيجة 2-1 من برايتون في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

تقدم مانشستر سيتي بهدف إرلينج هالاند وقلب برايتون النتيجة بهدفي جيمس ميلنر وبرايان جرودا.

ولأول مرة منذ ديسمبر 2024 يخسر مانشستر سيتي مباراتين متتاليتين في الدوري الإنجليزي.

وأصبح فابيان هورزيلر المدير الفني لبرايتون ثاني مدرب لم يخسر من بيب جوارديولا خلال 3 مباريات بعد رونالد كومان.

وتراجع مانشستر سيتي للمركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط فيما ارتقى برايتون للمركز العاشر برصيد 4 نقاط بعد تحقيق أول فوز.