رسالة من زيزو لجماهير الأهلي "الاعتذار واجب ونشعر بالتقصير وسنعود من جديد"

الأحد، 31 أغسطس 2025 - 19:22

كتب : FilGoal

أحمد زيزو - الأهلي ضد غزل المحلة

وجه أحمد سيد "زيزو" رسالة اعتذار إلى جماهير الأهلي بعد خسارة الفريق أمام بيراميدز في الدوري.

أحمد سيد زيزو

النادي : الأهلي

الأهلي

وكتب زيزو رسالة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وجاءت كالآتي:

"أعرف أن هذا وقت للشامتين خصوصا أنها فرصة لا تأتي كثيرا ولن تتكرر مرة أخرى إن شاء الله".

"إن الاعتذار واجب علينا، فقد شعرنا جميعًا بالذنب والتقصير تجاهكم في النتائج الأخيرة التي لم تكن على مستوى طموحاتكم ولا تليق بمكانة نادينا الكبير. لقد قصّرنا في حق أنفسنا أولًا، ثم في حقكم أنتم الذين لم تبخلوا يومًا بالدعم والوفاء".

"أعترف أن ما قُدِّم لا يليق بروح الأهلي ولا بتاريخكم المشرّف، وأن ما حدث ترك في نفوسنا جرحًا عميقًا كما ترك في نفوسكم ألمًا وغضبًا. لكنّ الفرق العظيمة لا تُقاس بما تتعرض له من عثرات، بل بقدرتها على النهوض من جديد، والأهلي لم يعرف يومًا الاستسلام".

وأعلن النادي الأهلي رحيل مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو عن تدريب الفريق بشكل رسمي.

وأبلغ محمود الخطيب رئيس الأهلي، المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو بالرحيل عن القلعة الحمراء.

وذلك بعد خسارة الأهلي أمس أمام بيراميدز في الدوري المصري.

وألحق بيراميدز الهزيمة الأولى بالأهلي في الدوري المصري هذا الموسم، وفاز عليه بهدفين دون رد في الجولة الخامسة، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب السلام.

وتلقى الأهلي هزيمته الأولى في الدوري من أصل 4 مباريات، ليتوقف رصيده عند 5 نقاط ويتراجع للمركز الـ12 بجدول الترتيب.

وقاد ريبيرو الأهلي في 7 مباريات بين الدوري وكأس العالم للأندية، فاز في واحدة فقط، وخسر مرتين، وتعادل 4 مرات.

واستمر مع الفريق الأحمر لمدة 94 يوما.

وسجل الأهلي مع ريبيرو 10 أهداف، بينما تلقى الفريق 11 هدفا.

