في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو

الأحد، 31 أغسطس 2025 - 19:12

كتب : أحمد الخولي

فريق الأهلي

يدرس الأهلي عدة اقتراحات في الوقت الحالي لإدارة ملف المدرب الجديد للفريق بعد رحيل خوسيه ريبيرو.

وعلم FilGoal.com أن لجنة التخطيط في الأهلي تدرس عدة خيارات أقربها تعيين عماد النحاس كمدرب مؤقت.

على أن يتم تشكيل جهاز فني مؤقت من أبناء الأهلي رفقة عماد النحاس.

وذلك لحين التعاقد مع مدرب أجنبي سواء كان في الوقت الحالي أو في الأسابيع المقبلة وقبل فترة التوقف الطويلة للدوري في شهر نوفمبر.

أما الاقتراح الثاني هو التعاقد مع مدرب أجنبي ليتولى تدريب الفريق فورا خاصة أن هناك فترة توقف دولي لمدة أسبوعين.

****

وأعلن النادي الأهلي رحيل مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو عن تدريب الفريق بشكل رسمي.

وأبلغ محمود الخطيب رئيس الأهلي، المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو بالرحيل عن القلعة الحمراء.

وعلم FilGoal.com أن الخطيب خلال اجتماعه مع ريبيرو أبلغه بالرحيل عن تدريب الفريق.

وذلك بعد خسارة الأهلي أمس أمام بيراميدز في الدوري المصري.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق أن الأهلي بصدد إقالة ريبيرو من منصبه.

وألحق بيراميدز الهزيمة الأولى بالأهلي في الدوري المصري هذا الموسم، وفاز عليه بهدفين دون رد في الجولة الخامسة، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب السلام.

وتلقى الأهلي هزيمته الأولى في الدوري من أصل 4 مباريات، ليتوقف رصيده عند 5 نقاط ويتراجع للمركز الـ12 بجدول الترتيب.

وقاد ريبيرو الأهلي في 7 مباريات بين الدوري وكأس العالم للأندية، فاز في واحدة فقط، وخسر مرتين، وتعادل 4 مرات.

واستمر مع الفريق الأحمر لمدة 94 يوما.

وسجل الأهلي مع ريبيرو 10 أهداف، بينما تلقى الفريق 11 هدفا.

ويقدم لكم FilGoal.com كشف حساب ريبيرو مع الأهلي.

لعب ريبيرو مع الأهلي 7 مباريات

الأهلي × إنتر ميامي 0-0

الأهلي × بالميراس 0-2

الأهلي × بورتو 4-4

الأهلي × مودرن سبورت 2-2

الأهلي × فاركو 4-1

الأهلي × غزل المحلة 0-0

الأهلي × بيراميدز 0-2

