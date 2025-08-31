جوارديولا: لعبنا كرات طويلة فقط ضد برايتون.. وكررنا ما فعلناه أمام توتنام

الأحد، 31 أغسطس 2025 - 19:08

كتب : FilGoal

جوارديولا

انتقد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي فريقه بسبب الاعتماد على الكرات الطويلة في بعض الأوقات ضد برايتون.

وقال المدرب الإسباني لشبكة سكاي سبورتس: "استقبلنا هدفا وبعد ذلك تغير كل شيء، حتى تلك اللحظة كنا جيدين جدا، أتيحت لنا فرص، وكان الفريق يبدو عدوانيا ونشيطا، قدمنا ساعة جيدة من اللعب، لكن في النصف ساعة الأخيرة لم نكن جيدين".

وأضاف "نسينا كيف نمرر الكرة، ولعبنا كرات طويلة فقط، ولم نكن جيدين بما فيه الكفاية، هذا هو الواقع".

وأكمل "لم نواصل ما علينا فعله بعد استقبال الهدف كما حدث أمام توتنام تماما".

وتابع "لدينا فريق جيد جدا، وبالطبع أحدثنا العديد من التغييرات بالمقارنة بالماضي وهذا أمر طبيعي، نحتاج للاعبين الجدد أن يتأقلموا، ونحتاج من اللاعبين القدامى أن يساعدوهم على التكيف".

وأنهى حديثه قائلا: "سباق التتويج بالدوري؟ أعطونا قليلا من الوقت لعبنا فقط 3 مباريات".

سقط مانشستر سيتي في فخ الخسارة الثانية على التوالي بالهزيمة بنتيجة 2-1 من برايتون في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

تقدم مانشستر سيتي بهدف إرلينج هالاند وقلب برايتون النتيجة بهدفي جيمس ميلنر وبرايان جرودا.

ولأول مرة منذ ديسمبر 2024 يخسر مانشستر سيتي مباراتين متتاليتين في الدوري الإنجليزي.

وأصبح فابيان هورزيلر المدير الفني لبرايتون ثاني مدرب لم يخسر من بيب جوارديولا خلال 3 مباريات بعد رونالد كومان.

وتراجع مانشستر سيتي للمركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط فيما ارتقى برايتون للمركز العاشر برصيد 4 نقاط بعد تحقيق أول فوز.

بيب جوارديولا مانشستر سيتي برايتون
