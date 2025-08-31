التعاون الليبي يضم عبد الله حيمود لاعب الوداد الأسبق
الأحد، 31 أغسطس 2025 - 18:50
كتب : حامد وجدي
أعلن نادي التعاون الليبي التعاقد مع عبد الله حيمودي جناح فريق الوداد المغربي الأسبق.
عبد الله حيمود
النادي : الوداد الرياضي
وانضم حيمود إلى التعاون الليبي قادما من نادي روين الفرنسي.
ووقع اللاعب مع التعاون لمدة موسمين.
وسبق ولعب عبد الله حيمود لمنتخب المغرب الأولمبي.
كما لعب مع الوداد وفاز معه بالدوري المغربي مرتين، وشارك في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023 والتي خسرها الفريق أمام الأهلي.
وأنهى التعاون الدوري الليبي الموسم الماضي في المركز الرابع بالمجموعة الثانية.
