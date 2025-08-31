التعاون الليبي يضم عبد الله حيمود لاعب الوداد الأسبق

الأحد، 31 أغسطس 2025 - 18:50

كتب : حامد وجدي

عبد الله حيمود

أعلن نادي التعاون الليبي التعاقد مع عبد الله حيمودي جناح فريق الوداد المغربي الأسبق.

عبد الله حيمود

النادي : الوداد الرياضي

وانضم حيمود إلى التعاون الليبي قادما من نادي روين الفرنسي.

ووقع اللاعب مع التعاون لمدة موسمين.

أخبار متعلقة:
لتعويض ريان شرقي.. استدعاء إيكيتيكي لمنتخب فرنسا لأول مرة ذا أثلتيك: بايرن ميونيخ يقدم عرضا لاستعارة لوكمان عقدة هورزيلر مستمرة.. برايتون يقلب الطاولة على مانشستر سيتي وينتصر

وسبق ولعب عبد الله حيمود لمنتخب المغرب الأولمبي.

كما لعب مع الوداد وفاز معه بالدوري المغربي مرتين، وشارك في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023 والتي خسرها الفريق أمام الأهلي.

وأنهى التعاون الدوري الليبي الموسم الماضي في المركز الرابع بالمجموعة الثانية.

التعاون الليبي عبد الله حيمود
نرشح لكم
وسام أبو علي يشارك في تعادل كولومبوس كرو السلبي ضد نيويورك رد بولز بالدوري الأمريكي هاتريك بنزيمة.. اتحاد جدة يبدأ الدفاع عن لقبه بالفوز على الأخدود بخماسية مدرب تونس: تواصلنا مع هيثم حسن وأخبرنا أنه يقترب من تمثيل مصر بمشاركة كاملة لـ ربيعة.. العين يتعادل مع كلباء في كأس الرابطة الإماراتية قائمة تونس - الطرابلسي يضم بن رمضان وساسي وشواط في تصفيات كأس العالم لمواجهة منتخب مصر الثاني.. الصحراوي والشعلالي على رأس قائمة منتخب تونس إشبيلية يضع اللمسات النهائية على صفقة أمير ريتشاردسون ثنائية من صناعة الدوسري.. الهلال يستهل موسمه بالفوز الرياض ويحطم أرقاما جديدة
أخر الأخبار
دغموم: جائزة رجل المباراة بفضل مساعدة زملائي والجهاز الفني.. وهذا سر تألقي 47 ثاتيه | الدوري المصري
بخطأ الزنفلي.. مودرن سبورت يفوز على حرس الحدود ويصعد للمركز الثالث 4 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الزمالك – سيف جعفر في الوسط وبيزيرا يقود الهجوم ضد وادي دجلة 15 دقيقة | الدوري المصري
المصري يضرب كهرباء الإسماعيلية برباعية ويتصدر الدوري مؤقتا 20 دقيقة | الدوري المصري
رومانو: أتليتكو يقترب من ضم جونزاليس لاعب يوفنتوس 23 دقيقة | الدوري الإسباني
تشكيل وادي دجلة – ثلاثي وسط من محمد الشيخ أمام الزمالك 31 دقيقة | الدوري المصري
مدرب برايتون: كرة القدم ليست متعلقة بالتكتيك أحيانا.. وجوارديولا الأفضل في العالم 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
مع احتفال يؤكد استمراره.. باكيتا يقود وست هام للفوز الأول أمام نوتنجهام 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 قرعة دوري الأبطال - ريال مدريد في مواجهة ليفربول وسيتي.. وقمتان ناريتان لبطلي أوروبا والعالم 3 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 4 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: ننتظر الإعلان عن روخاس قبل التقدم باحتجاج والاستشهاد بـ "عاشور"
/articles/512429/التعاون-الليبي-يضم-عبد-الله-حيمود-لاعب-الوداد-الأسبق