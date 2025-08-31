كشف حساب ريبيرو مع الأهلي.. انتصار وحيد وأهداف مستقبله أكثر من المسجلة

رحل المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو عن الأهلي بعد تراجع نتائج الفريق في الدوري المصري، فماذا قدم مع الفريق الأحمر؟

وأعلن النادي الأهلي رحيل مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو عن تدريب الفريق بشكل رسمي.

وذلك بعد خسارة الأهلي أمس أمام بيراميدز في الدوري المصري.

وألحق بيراميدز الهزيمة الأولى بالأهلي في الدوري المصري هذا الموسم، وفاز عليه بهدفين دون رد في الجولة الخامسة، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب السلام.

وتلقى الأهلي هزيمته الأولى في الدوري من أصل 4 مباريات، ليتوقف رصيده عند 5 نقاط ويتراجع للمركز الـ12 بجدول الترتيب.

وقاد ريبيرو الأهلي في 7 مباريات بين الدوري وكأس العالم للأندية، فاز في واحدة فقط، وخسر مرتين، وتعادل 4 مرات.

واستمر مع الفريق الأحمر لمدة 94 يوما.

ويقدم لكم FilGoal.com كشف حساب ريبيرو مع الأهلي.

لعب ريبيرو مع الأهلي 7 مباريات

الأهلي × إنتر ميامي 0-0

الأهلي × بالميراس 0-2

الأهلي × بورتو 4-4

الأهلي × مودرن سبورت 2-2

الأهلي × فاركو 4-1

الأهلي × غزل المحلة 0-0

الأهلي × بيراميدز 0-2

وسجل الأهلي مع ريبيرو 10 أهداف، بينما تلقى الفريق 11 هدفا.