الأهلي يعلن رحيل ريبيرو

أعلن النادي الأهلي رحيل مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو عن تدريب الفريق بشكل رسمي.

وأبلغ محمود الخطيب رئيس الأهلي، المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو بالرحيل عن القلعة الحمراء.

وعلم FilGoal.com أن الخطيب خلال اجتماعه مع ريبيرو أبلغه بالرحيل عن تدريب الفريق.

وذلك بعد خسارة الأهلي أمس أمام بيراميدز في الدوري المصري.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق أن الأهلي بصدد إقالة ريبيرو من منصبه.

وألحق بيراميدز الهزيمة الأولى بالأهلي في الدوري المصري هذا الموسم، وفاز عليه بهدفين دون رد في الجولة الخامسة، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب السلام.

وتلقى الأهلي هزيمته الأولى في الدوري من أصل 4 مباريات، ليتوقف رصيده عند 5 نقاط ويتراجع للمركز الـ12 بجدول الترتيب.

بينما رفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 8 في المركز الثالث بجدول الترتيب.

وقاد ريبيرو الأهلي في 7 مباريات بين الدوري وكأس العالم للأندية، فاز في واحدة فقط، وخسر مرتين، وتعادل 4 مرات.

وكشف FilGoal.com سابقا استقر النادي الأهلي على رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني لفريق الأهلي.

وتواجد محمود الخطيب رئيس الأهلي منذ الصباح بمقر النادي بالجزيرة لعقد عدة اجتماعات قبل إعلانها.

ويأتي ذلك بعد تداعيات خسارة الأهلي أمام بيراميدز بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري.