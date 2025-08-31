مصدر من منتخب مصر الثاني لـ في الجول: عواد ليس ضمن حساباتنا

الأحد، 31 أغسطس 2025 - 18:24

كتب : محمد جمال

الزمالك - الأهلي - محمد عواد

استبعاد محمد عواد حارس مرمى الزمالك من حسابات منتخب مصر الثاني خلال المعسكر المقبل.

محمد عواد

النادي : الزمالك

وقال مصدر من منتخب مصر الثاني لـ FilGoal.com: "عواد يعاني من إصابة لذلك خارج حساباتنا في معسكر سبتمبر أمام تونس".

واستقر حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني على موعد انطلاق معسكر الفراعنة للتوقف الدولي لشهر سبتمبر.

وعلم FilGoal.com أن حلمي طولان استقر على يوم الإثنين المقبل لانطلاق معسكر منتخب مصر الثاني.

كما استقر طولان على أن يكون معسكر منتخب مصر الثاني في الإسماعيلية.

ومن المنتظر أن يعلن طولان عن قائمة منتخب مصر الثاني، وذلك عقب إعلان حسام حسن قائمة منتخب مصر الأول بعد نهاية مباريات الجولة الخامسة من الدوري.

ويستعد منتخب مصر الثاني لمواجهة تونس وديا يومي 6 و9 سبتمبر المقبل.

وذلك استعدادا للمشاركة في كأس العرب في قطر شهر نوفمبر المقبل.

محمد عواد الزمالك منتخب مصر الثاني
