شتوتجارت يضم جناحا جزائريا

أعلن نادي شتوتجارت يوم الأحد ضم الجزائري بدر الدين بوعناني قادما من نيس.

ووقع الدولي الجزائري على عقد يربطه بالنادي الألماني حتى صيف 2030.

سيرتدي اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً القميص رقم 27.

وقال بوعناني في تصريحات لموقع ناديه الجديد: "شتوتجارت نادٍ كبير، وأنا سعيد جداً بوجودي هنا".

وأضاف "لقد تابعت الدوري الألماني وأنا في فرنسا، وأحب أسلوب لعب شتوتجارت. أريد أن أتطور أكثر وأن أساهم بقدراتي في نجاحنا كفريق".

وقال فابيان فولجيموث المدير الرياضي لنادي شتوتجارت: "كنا نراقب بدر الدين بوعناني منذ فترة. إنه يتميز بمهارات هجومية متعددة، ورغم صغر سنه، إلا أنه يمتلك خبرة دولية واسعة اكتسبها من خلال مشاركاته في البطولات الأوروبية، بما في ذلك الدوري الأوروبي الموسم الماضي".

وأكمل "أسلوب لعبه يمنحنا خيارات هجومية إضافية".

خاض اللاعب الجزائري 65 مباراة في الدوري الفرنسي مع نيس ولوريان.

ولعب بوعناني مع منتخبات فرنسا في الفئات السنية، قبل أن يرتدي قميص منتخب الجزائر في 5 مباريات دولية منذ ظهوره الأول في مارس 2023..

يذكر أن شتوتجارت اقترب من ضم الدولي المغربي بلال الخنوس في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية.