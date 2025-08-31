شتوتجارت يضم جناحا جزائريا

الأحد، 31 أغسطس 2025 - 17:49

كتب : FilGoal

بدر الدين بوعناني (الصورة من الموقع الرسمي لشتوتجارت)

أعلن نادي شتوتجارت يوم الأحد ضم الجزائري بدر الدين بوعناني قادما من نيس.

ووقع الدولي الجزائري على عقد يربطه بالنادي الألماني حتى صيف 2030.

سيرتدي اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً القميص رقم 27.

أخبار متعلقة:
جوارديولا يكشف إصابة ريان شرقي رومانو: فاردي إلى كريمونيسي تقرير: الخنوس غاضب بسبب مبالغات ليستر سيتي من أجل رحيله بدلا من مواطنه.. نجم المغرب يخضع للكشف الطبي مع ليفركوزن

وقال بوعناني في تصريحات لموقع ناديه الجديد: "شتوتجارت نادٍ كبير، وأنا سعيد جداً بوجودي هنا".

وأضاف "لقد تابعت الدوري الألماني وأنا في فرنسا، وأحب أسلوب لعب شتوتجارت. أريد أن أتطور أكثر وأن أساهم بقدراتي في نجاحنا كفريق".

وقال فابيان فولجيموث المدير الرياضي لنادي شتوتجارت: "كنا نراقب بدر الدين بوعناني منذ فترة. إنه يتميز بمهارات هجومية متعددة، ورغم صغر سنه، إلا أنه يمتلك خبرة دولية واسعة اكتسبها من خلال مشاركاته في البطولات الأوروبية، بما في ذلك الدوري الأوروبي الموسم الماضي".

وأكمل "أسلوب لعبه يمنحنا خيارات هجومية إضافية".

Image

خاض اللاعب الجزائري 65 مباراة في الدوري الفرنسي مع نيس ولوريان.

ولعب بوعناني مع منتخبات فرنسا في الفئات السنية، قبل أن يرتدي قميص منتخب الجزائر في 5 مباريات دولية منذ ظهوره الأول في مارس 2023..

يذكر أن شتوتجارت اقترب من ضم الدولي المغربي بلال الخنوس في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية.

بدر الدين بوعناني شتوتجارت نيس
نرشح لكم
نوتنجهام يدعم حراسة المرمى بالبرازيلي جون فيكتور أولمبياكوس يضم مهدي طارمي رومانو: أتليتكو يقترب من ضم جونزاليس لاعب يوفنتوس التعاون الليبي يضم عبد الله حيمود لاعب الوداد الأسبق ذا أثلتيك: بايرن ميونيخ يقدم عرضا لاستعارة لوكمان الرياضية: أهلي جدة يستعير مدافع الرائد فوت ميركاتو: بلال الخنوس إلى شتوتجارت الرياضية: لاعب القادسية يوقع عقوده انضمامه إلى ليفركوزن
أخر الأخبار
الكوكي: سنبدأ فورا التجهيز لمواجهة الزمالك 2 دقيقة | الدوري المصري
بتواجد النني.. في الجول يكشف قائمة منتخب مصر الثاني لمواجهتي تونس 9 دقيقة | منتخب مصر
14 من 50.. سموحة يتعادل مع بتروجت سلبيا 11 دقيقة | الدوري المصري
الدوري المصري – موعد مباراة الزمالك ضد المصري 19 دقيقة | الدوري المصري
الأول في تاريخه.. وادي دجلة يقلب الطاولة على الزمالك 20 دقيقة | الدوري المصري
قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان عطية وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركيا 31 دقيقة | منتخب مصر
نوتنجهام يدعم حراسة المرمى بالبرازيلي جون فيكتور 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سوبوسلاي: تدربت كثيرا لأسدد الكرة الثابتة أمام أرسنال بهذه الطريقة ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 3 قرعة دوري الأبطال - ريال مدريد في مواجهة ليفربول وسيتي.. وقمتان ناريتان لبطلي أوروبا والعالم 4 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو
/articles/512421/شتوتجارت-يضم-جناحا-جزائريا