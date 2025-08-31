انتهت الدوري - المصري (4)-(0) الكهرباء.. مودرن (1)-(0) الحدود

الأحد، 31 أغسطس 2025 - 17:48

كتب : FilGoal

احتفال هدف عمر الساعي - المصري ضد بيراميدز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهتي المصري ضد كهرباء الإسماعيلية ومودرن سبورت ضد حرس الحدود في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

المصري × كهرباء الإسماعيلية

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

أخبار متعلقة:
تشكيل المصري -خالد صبحي أساسي.. وثلاثي هجومي ضد كهرباء الإسماعيلية أسامة نبيه: أنا وحسام غالي فقط من نعلم حقيقة الخلاف بيننا.. وأقدم 3 لاعبين لمصر في مونديال الشباب الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد إنبي عودة العراقي.. الكوكي يعلن قائمة المصري لمواجهة كهرباء الإسماعيلية

ق89.جوووول راابع للمصري عن طريق دغموم بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق78. جووول ثالث للمصري عن طريق عمر الساعي مستغلا تمريرة من دغموم لينفرد ويضع الكرة في الشباك.

ق74. جوووول الثاني للمصري عن طريق منذر طمين بمتابعة لتسديدة عمر الساعي.

ق68. جووول أول للمصري عن طريق صلاح محسن من ركلة جزاء.

ق65. ركلة جزاااء للمصري حصل عليها دغموم.

ق47. علي الجابري يتألق ويمنع رأسية من صلاح محسن

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43. بطاااقة حمراء لعصام الفيومي لاعب كهرباء الإسماعيلية بعد دخول قوي على عبد الرحيم دغموم.

ق7. دغموم يهدر فرصة الهدف الأول للمصري برأسية من أمام المرمى.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مودرن سبورت × حرس الحدود

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق21. جووول أول لمودرن سبورت عن طريق رشاد المتولي بعد خطأ من محمود الزنفلي

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

الدوري المصري حرس الحدود المصري مودرن سبورت كهرباء الإسماعيلية
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري – وادي دجلة (0)-(1) الزمالك.. جووول أول بعد خطأ دفاعي دغموم: جائزة رجل المباراة بفضل مساعدة زملائي والجهاز الفني.. وهذا سر تألقي بخطأ الزنفلي.. مودرن سبورت يفوز على حرس الحدود ويصعد للمركز الثالث تشكيل الزمالك – سيف جعفر في الوسط وبيزيرا يقود الهجوم ضد وادي دجلة المصري يضرب كهرباء الإسماعيلية برباعية ويتصدر الدوري مؤقتا تشكيل وادي دجلة – ثلاثي وسط من محمد الشيخ أمام الزمالك رسالة من زيزو لجماهير الأهلي "الاعتذار واجب ونشعر بالتقصير وسنعود من جديد" في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو
أخر الأخبار
تشكيل برشلونة - كريستنسن وجارسيا ثنائي الدفاع ضد فايكانو 15 دقيقة | الدوري الإسباني
الانتصار الأول.. دورتموند يفوز على يونيون برلين بثلاثية 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري المصري – وادي دجلة (0)-(1) الزمالك.. جووول أول بعد خطأ دفاعي 41 دقيقة | الدوري المصري
رائعة سوبوسلاي تهدي ليفربول الصدارة على حساب أرسنال ساعة | الدوري الإنجليزي
دغموم: جائزة رجل المباراة بفضل مساعدة زملائي والجهاز الفني.. وهذا سر تألقي ساعة | الدوري المصري
بخطأ الزنفلي.. مودرن سبورت يفوز على حرس الحدود ويصعد للمركز الثالث ساعة | الدوري المصري
تشكيل الزمالك – سيف جعفر في الوسط وبيزيرا يقود الهجوم ضد وادي دجلة ساعة | الدوري المصري
المصري يضرب كهرباء الإسماعيلية برباعية ويتصدر الدوري مؤقتا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 قرعة دوري الأبطال - ريال مدريد في مواجهة ليفربول وسيتي.. وقمتان ناريتان لبطلي أوروبا والعالم 3 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 4 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: ننتظر الإعلان عن روخاس قبل التقدم باحتجاج والاستشهاد بـ "عاشور"
/articles/512420/انتهت-الدوري-المصري-4-0-الكهرباء-مودرن-1-0-الحدود