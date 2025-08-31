انتهت الدوري - المصري (4)-(0) الكهرباء.. مودرن (1)-(0) الحدود

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهتي المصري ضد كهرباء الإسماعيلية ومودرن سبورت ضد حرس الحدود في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

المصري × كهرباء الإسماعيلية

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ق89.جوووول راابع للمصري عن طريق دغموم بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق78. جووول ثالث للمصري عن طريق عمر الساعي مستغلا تمريرة من دغموم لينفرد ويضع الكرة في الشباك.

ق74. جوووول الثاني للمصري عن طريق منذر طمين بمتابعة لتسديدة عمر الساعي.

ق68. جووول أول للمصري عن طريق صلاح محسن من ركلة جزاء.

ق65. ركلة جزاااء للمصري حصل عليها دغموم.

ق47. علي الجابري يتألق ويمنع رأسية من صلاح محسن

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43. بطاااقة حمراء لعصام الفيومي لاعب كهرباء الإسماعيلية بعد دخول قوي على عبد الرحيم دغموم.

ق7. دغموم يهدر فرصة الهدف الأول للمصري برأسية من أمام المرمى.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مودرن سبورت × حرس الحدود

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق21. جووول أول لمودرن سبورت عن طريق رشاد المتولي بعد خطأ من محمود الزنفلي

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل