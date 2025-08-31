تشكيل المصري -خالد صبحي أساسي.. وثلاثي هجومي ضد كهرباء الإسماعيلية
الأحد، 31 أغسطس 2025 - 17:35
كتب : FilGoal
أعلن نبيل الكوكي مدرب المصري تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد كهرباء الإسماعيلية.
ويلتقي المصري مع كهرباء الإسماعيلية على استاد السويس في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.
ويشهد التشكيل مشاركة خالد صبحي بشكل أساسي للمرة الأولى خلال الموسم الحالي.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: عصام ثروت.
الدفاع: أحمد عيد - باهر المحمدي - خالد صبحي - عمرو سعداوي.
الوسط: محمد مخلوف - محمود حمادة - أحمد علي عامر.
الهجوم: عبد الرحيم دغموم - منذ طمين - صلاح محسن.
ويحتل المصري المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط من 4 مباريات، بينما يحتل كهرباء الإسماعيلية المركز الـ 19 برصيد نقطتين.
نرشح لكم
كشف حساب ريبيرو مع الأهلي.. انتصار وحيد وأهداف مستقبله أكثر من المسجلة الأهلي يعلن رحيل ريبيرو مباشر الدوري - المصري (0)-(0) الكهرباء.. مودرن (1)-(0) الحدود.. بطاااقة حمراء تشكيل أرسنال - مادويكي وميرينو يعوضان ساكا وأوديجارد ضد ليفربول.. وجيوكيريس يقود الهجوم خبر في الجول - بدء اجتماع الخطيب مع ريبيرو لحسم مستقبله مصدر من المنتخب لـ في الجول: محمد شحاتة خارج معسكر سبتمبر بسبب الإصابة كما كشف في الجول - البنك الأهلي يعلن الرمادي مديرا فنيا مصدر من سيراميكا لـ في الجول: لا نعلم سبب ظهور علي ماهر بالأهلي.. ومتمسكون باستمراره
أخر الأخبار
الأهلي يعلن رحيل ريبيرو 21 دقيقة | الدوري المصري
شتوتجارت يضم جناحا جزائريا 58 دقيقة | ميركاتو