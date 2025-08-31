تشكيل المصري -خالد صبحي أساسي.. وثلاثي هجومي ضد كهرباء الإسماعيلية

أعلن نبيل الكوكي مدرب المصري تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد كهرباء الإسماعيلية.

ويلتقي المصري مع كهرباء الإسماعيلية على استاد السويس في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

ويشهد التشكيل مشاركة خالد صبحي بشكل أساسي للمرة الأولى خلال الموسم الحالي.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: عصام ثروت.

الدفاع: أحمد عيد - باهر المحمدي - خالد صبحي - عمرو سعداوي.

الوسط: محمد مخلوف - محمود حمادة - أحمد علي عامر.

الهجوم: عبد الرحيم دغموم - منذ طمين - صلاح محسن.

ويحتل المصري المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط من 4 مباريات، بينما يحتل كهرباء الإسماعيلية المركز الـ 19 برصيد نقطتين.