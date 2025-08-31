تشكيل أرسنال - مادويكي وميرينو يعوضان ساكا وأوديجارد ضد ليفربول.. وجيوكيريس يقود الهجوم

الأحد، 31 أغسطس 2025 - 17:34

كتب : FilGoal

جيوكيريس - أرسنال

يعوض نوني مادويكي غياب بوكايو ساكا في هجوم أرسنال أمام ليفربول في قمة الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

ويحل أرسنال ضيفا على ليفربول في ملعب أنفيلد في السادسة والنصف مساءً.

ويغيب ساكا بسبب الإصابة، ويبدأ أيضا ميكيل ميرينو لتعويض غياب القائد مارتن أوديجارد الذي يبدأ على مقاعد البدلاء.

أخبار متعلقة:
تشكيل ليفربول - سوبوسلاي ظهير أيمن.. ومحمد صلاح يقود الهجوم ضد أرسنال 3 أرقام قياسية تنتظر صلاح أمام أرسنال سكاي: أرسنال على أعتاب ضم هينكابي.. وكيفيور إلى بورتو صلاح: أرسنال الأكثر ترشحا للفوز بلقب الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل أرسنال

حراسة المرمى: دافيد رايا

الدفاع: يورين تيمبر – ويليام ساليبا – جابرييل ماجاليس – ريكاردو كالافيوري

الوسط: مارتن زوبيميندي – ديكلان رايس – ميكيل ميرينو

الهجوم: نوني مادويكي – فيكتور جيوكيريس – جابرييل مارتينيلي

ويحتل أرسنال المركز الثاني برصيد 6 نقاط بالتساوي مع ليفربول الذي يأتي رابعا قبل نهاية الجولة الثالثة.

يذكر أن مباراتي الموسم الماضي انتهت بالتعادل 2-2 في الدور الأول والثاني.

أرسنال الدوري الإنجليزي تشكيل أرسنال ليفربول
نرشح لكم
كشف حساب ريبيرو مع الأهلي.. انتصار وحيد وأهداف مستقبله أكثر من المسجلة الأهلي يعلن رحيل ريبيرو مباشر الدوري - المصري (0)-(0) الكهرباء.. مودرن (1)-(0) الحدود.. بطاااقة حمراء تشكيل المصري -خالد صبحي أساسي.. وثلاثي هجومي ضد كهرباء الإسماعيلية خبر في الجول - بدء اجتماع الخطيب مع ريبيرو لحسم مستقبله مصدر من المنتخب لـ في الجول: محمد شحاتة خارج معسكر سبتمبر بسبب الإصابة كما كشف في الجول - البنك الأهلي يعلن الرمادي مديرا فنيا مصدر من سيراميكا لـ في الجول: لا نعلم سبب ظهور علي ماهر بالأهلي.. ومتمسكون باستمراره
أخر الأخبار
لتعويض ريان شرقي.. استدعاء إيكيتيكي لمنتخب فرنسا لأول مرة 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
كشف حساب ريبيرو مع الأهلي.. انتصار وحيد وأهداف مستقبله أكثر من المسجلة 12 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي يعلن رحيل ريبيرو 21 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من منتخب مصر الثاني لـ في الجول: عواد ليس ضمن حساباتنا 23 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (0)-(0) أرسنال.. إصابة وتغيير مبكر جدا 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ذا أثلتيك: بايرن ميونيخ يقدم عرضا لاستعارة لوكمان 30 دقيقة | ميركاتو
عقدة هورزيلر مستمرة.. برايتون يقلب الطاولة على مانشستر سيتي وينتصر 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
شتوتجارت يضم جناحا جزائريا 58 دقيقة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 قرعة دوري الأبطال - ريال مدريد في مواجهة ليفربول وسيتي.. وقمتان ناريتان لبطلي أوروبا والعالم 3 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 4 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: ننتظر الإعلان عن روخاس قبل التقدم باحتجاج والاستشهاد بـ "عاشور"
/articles/512418/تشكيل-أرسنال-مادويكي-وميرينو-يعوضان-ساكا-وأوديجارد-ضد-ليفربول-وجيوكيريس-يقود-الهجوم