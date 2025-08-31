تشكيل أرسنال - مادويكي وميرينو يعوضان ساكا وأوديجارد ضد ليفربول.. وجيوكيريس يقود الهجوم

يعوض نوني مادويكي غياب بوكايو ساكا في هجوم أرسنال أمام ليفربول في قمة الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

ويحل أرسنال ضيفا على ليفربول في ملعب أنفيلد في السادسة والنصف مساءً.

ويغيب ساكا بسبب الإصابة، ويبدأ أيضا ميكيل ميرينو لتعويض غياب القائد مارتن أوديجارد الذي يبدأ على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل أرسنال

حراسة المرمى: دافيد رايا

الدفاع: يورين تيمبر – ويليام ساليبا – جابرييل ماجاليس – ريكاردو كالافيوري

الوسط: مارتن زوبيميندي – ديكلان رايس – ميكيل ميرينو

الهجوم: نوني مادويكي – فيكتور جيوكيريس – جابرييل مارتينيلي

ويحتل أرسنال المركز الثاني برصيد 6 نقاط بالتساوي مع ليفربول الذي يأتي رابعا قبل نهاية الجولة الثالثة.

يذكر أن مباراتي الموسم الماضي انتهت بالتعادل 2-2 في الدور الأول والثاني.