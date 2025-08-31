الرياضية: أهلي جدة يستعير مدافع الرائد

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن نادي الرائد وافق على إعارة مدافعه زكريا هوساوي إلى أهلي جدة.

وستمتد الإعارة حتى نهاية الموسم.

وأضاف التقرير أن الإعارة ستتم مقابل 12 مليون ريال.

ويخضع هوساوي للكشف الطبي في جدة، الأحد، قبل التوقيع رسميًّا لأهلي جدة بطلبٍ من المدرب الألماني ماتياس يايسله.

وانضم اللاعب 24 عامًا إلى الرائد، أغسطس الماضي، قادمًا من اتحاد جدة بعقدٍ، يمتدُّ ثلاثة مواسم.

وفي الموسم الماضي، شارك مع الرائد في 24 مباراةً بجميع المسابقات، صنع خلالها ستة أهدافٍ، ولم يسجل.

وبدأ هوساوي رحلته الاحترافية بنادي أحد في المدينة المنورة موسم 2021، وفي 2022 تعاقد معه اتحاد جدة موسمًا واحدًا بالإعارة قبل أن يوقِّع معه عقدًا بالانتقال النهائي.

وشارك اللاعب بقميص النمور في 39 مباراةً، سجَّل خلالها هدفًا واحدًا، وصنع هدفين، وحقق معه لقب الدوري السعودي، وكأس السوبر موسم 2022.