كرة طائرة - منتخب الشباب يختتم بطولة العالم في المركز الثالث عشر

اختتم منتخب مصر للشباب مشواره في بطولة العالم تحت 21 عاما للكرة الطائرة في المركز الثالث عشر.

وتغلب منتخب مصر على كازاخستان بثلاثة أشواط دون مقابل في المرحلة الترتيبية.

وبذلك يحصد منتخب مصر المركز الثالث عشر.

وكان منتخب مصر قد تأهل لدور الـ 16 بعد احتلال المركز الثاني في مجموعته محققا أربع انتصارات وهزيمة.

وتغلب منتخب مصر على المغرب وتايلاند وتركيا والصين بينما خسر مباراة واحدة أمام أمريكا.

وخسر منتخب مصر فرصة الوصول لربع نهائي البطولة للمرة الأولى في تاريخه عقب الخسارة من كوبا في ثمن النهائي.

وجاءت قائمة اللاعبين بقيادة أحمد سمير المدير الفني كالآتي:

حمزة حمدي الصافي - أسر حسام عاطف - محمود إبراهيم عبد الباقي - مالك نور الدين - أحمد رضا محمد - صلاح محمد - مازن شريف عبد الفتاح - ياسين علي يحيى - حازم محمد كمال - إبراهيم عادل عبد المقصود - يوسف أحمد محمد - أحمد يوسف سعد.

ويشارك منتخب مصر في بطولة العالم للشباب للمرة 15 تاريخيا.

ولم يسبق وأن وصل الفراعنة إلى ربع النهائي من قبل.

وكان المركز التاسع في النسخة الماضية أفضل ما حققه منتخب مصر في تاريخ مشاركاته بالبطولة.