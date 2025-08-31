مصدر من المنتخب لـ في الجول: محمد شحاتة خارج معسكر سبتمبر بسبب الإصابة

خرج محمد شحاتة لاعب وسط الزمالك من حسابات المنتخب المصري بمعسكر سبتمبر بسبب الإصابة.

ويغيب محمد شحاتة عن قائمة الزمالك لمواجهة وادي دجلة مساء اليوم الأحد في ختام الجولة الخامسة بالدوري بسبب الإصابة.

وكشف مصدر من المنتخب لـ FilGoal.com: "محمد شحاتة خارج معسكر سبتمبر بسبب الإصابة العضلية".

وتابع "تم التأكد من عدم لحاق شحاتة بأي مباراة في المعسكر الحالي لذلك تم خروجه من الحسابات".

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط فيما حقق دجلة الفوز لأول مرة في الجولة الماضية على حساب زد.

ويبدأ معسكر منتخب مصر في الأول من سبتمبر استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.

ويلتقي المنتخب أمام إثيوبيا يوم 5 سبتمبر، قبل السفر لمواجهة بوركينا فاسو يوم 10 سبتمبر المقبل.

ويحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة الأولى بتصفيات المونديال برصيد 16 نقطة، مبتعدا عن أقرب ملاحقيه بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 11 نقطة.

وسيعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، عن القائمة عقب مباريات الجولة الخامسة التي تختتم مساء اليوم.