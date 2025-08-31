مصدر من المنتخب لـ في الجول: محمد شحاتة خارج معسكر سبتمبر بسبب الإصابة

الأحد، 31 أغسطس 2025 - 16:33

كتب : محمد جمال

محمد شحاتة - الزمالك - سيراميكا كليوباترا

خرج محمد شحاتة لاعب وسط الزمالك من حسابات المنتخب المصري بمعسكر سبتمبر بسبب الإصابة.

ويغيب محمد شحاتة عن قائمة الزمالك لمواجهة وادي دجلة مساء اليوم الأحد في ختام الجولة الخامسة بالدوري بسبب الإصابة.

وكشف مصدر من المنتخب لـ FilGoal.com: "محمد شحاتة خارج معسكر سبتمبر بسبب الإصابة العضلية".

أخبار متعلقة:
مواعيد مباريات الأحد 31 أغسطس 2025.. الزمالك ضد دجلة بختام الجولة الخامسة وقمة إنجليزية قائمة الزمالك - غياب شحاتة وعواد وشريف.. وعودة حمدي أمام وادي دجلة مجدي عبد العاطي: أي مدرب يتمنى التواجد في الأهلي أو الزمالك الأولى منذ نهائي كأس مصر.. بسيوني حكما للقاء دجلة ضد الزمالك

وتابع "تم التأكد من عدم لحاق شحاتة بأي مباراة في المعسكر الحالي لذلك تم خروجه من الحسابات".

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط فيما حقق دجلة الفوز لأول مرة في الجولة الماضية على حساب زد.

ويبدأ معسكر منتخب مصر في الأول من سبتمبر استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.

ويلتقي المنتخب أمام إثيوبيا يوم 5 سبتمبر، قبل السفر لمواجهة بوركينا فاسو يوم 10 سبتمبر المقبل.

ويحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة الأولى بتصفيات المونديال برصيد 16 نقطة، مبتعدا عن أقرب ملاحقيه بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 11 نقطة.

وسيعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، عن القائمة عقب مباريات الجولة الخامسة التي تختتم مساء اليوم.

الدوري المصري منتخب مصر محمد شحاتة الزمالك
نرشح لكم
كشف حساب ريبيرو مع الأهلي.. انتصار وحيد وأهداف مستقبله أكثر من المسجلة الأهلي يعلن رحيل ريبيرو مباشر الدوري - المصري (0)-(0) الكهرباء.. مودرن (1)-(0) الحدود.. بطاااقة حمراء تشكيل المصري -خالد صبحي أساسي.. وثلاثي هجومي ضد كهرباء الإسماعيلية تشكيل أرسنال - مادويكي وميرينو يعوضان ساكا وأوديجارد ضد ليفربول.. وجيوكيريس يقود الهجوم خبر في الجول - بدء اجتماع الخطيب مع ريبيرو لحسم مستقبله كما كشف في الجول - البنك الأهلي يعلن الرمادي مديرا فنيا مصدر من سيراميكا لـ في الجول: لا نعلم سبب ظهور علي ماهر بالأهلي.. ومتمسكون باستمراره
أخر الأخبار
لتعويض ريان شرقي.. استدعاء إيكيتيكي لمنتخب فرنسا لأول مرة 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
كشف حساب ريبيرو مع الأهلي.. انتصار وحيد وأهداف مستقبله أكثر من المسجلة 11 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي يعلن رحيل ريبيرو 21 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من منتخب مصر الثاني لـ في الجول: عواد ليس ضمن حساباتنا 23 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (0)-(0) أرسنال.. إصابة وتغيير مبكر جدا 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ذا أثلتيك: بايرن ميونيخ يقدم عرضا لاستعارة لوكمان 30 دقيقة | ميركاتو
عقدة هورزيلر مستمرة.. برايتون يقلب الطاولة على مانشستر سيتي وينتصر 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
شتوتجارت يضم جناحا جزائريا 58 دقيقة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 قرعة دوري الأبطال - ريال مدريد في مواجهة ليفربول وسيتي.. وقمتان ناريتان لبطلي أوروبا والعالم 3 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 4 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: ننتظر الإعلان عن روخاس قبل التقدم باحتجاج والاستشهاد بـ "عاشور"
/articles/512413/مصدر-من-المنتخب-لـ-في-الجول-محمد-شحاتة-خارج-معسكر-سبتمبر-بسبب-الإصابة