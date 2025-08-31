كما كشف في الجول - البنك الأهلي يعلن الرمادي مديرا فنيا

أعلن نادي البنك الأهلي برئاسة أشرف نصار تعيين أيمن الرمادي مديرا فنيا للفريق خلفا لطارق مصطفى.

وكان نادي البنك الأهلي قد أعلن رحيل طارق مصطفى عن قيادة الفريق وجهاز الفني بعد سلسلة من النتائج السلبية.

وجمع البنك الأهلي 4 نقاط في أول خمس جولات خاضهم بمسابقة الدوري.

وجاء تشكيل الجهاز الفني كالآتي:

أيمن الرمادي - مدير فني

عبد الواحد السيد - مدير كرة

أحمد سمير - مدرب عام

محمد عبد المنصف - مدرب حراس

وكان أيمن الرمادي قد تولى قيادة الزمالك في الفترة الأخيرة من نهاية الموسم الماضي.

وقاد الرمادي، الزمالك للتتويج بكأس مصر بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح.

الرمادي قاد الفريق في 5 مباريات فاز خلالها في مباراتين وتعادل في أخرتين وخسر واحدة.

أما طارق مصطفى فتولى قيادة فريق البنك الأهلي في أكتوبر 2023 وقاد الفريق في 67 مباراة مختلفة.

وكان طارق مصطفى يرتبط بتعاقد مع البنك الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري.

وخلال 67 مباراة قاد فيهم طارق مصطفى، البنك الأهلي نجح في تحقيق الفوز 22 مرة وتعادل مثلهم مقابل 23 خسارة.

أما هذا الموسم فتعادل البنك الأهلي مع كل من غزل المحلة وكهرباء الإسماعيلية والاتحاد وطلائع الجيش.

بينما خسر الفريق أمام حرس الحدود في الجولة الثانية.

ولم ينجح البنك الأهلي سوى في تسجيل هدف وحيد حتى الآن خلال 5 جولات بمسابقة الدوري.