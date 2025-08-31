مصدر من سيراميكا لـ في الجول: لا نعلم سبب ظهور علي ماهر بالأهلي.. ومتمسكون باستمراره

الأحد، 31 أغسطس 2025 - 15:35

كتب : أحمد الخولي

علي ماهر - المصري

يتمسك سيراميكا كليوباترا باستمرار علي ماهر في منصب المدير الفني مع أنباء احتمالية رحيله لقيادة الأهلي.

وظهر علي ماهر في مقر النادي الأهلي بالجزيرة تزامنا مع اجتماع لجنة التخطيط.

وكشف مصدر بنادي سيراميكا كليوباترا لـ FilGoal.com: "لا نعلم سبب ظهور علي ماهر في النادي الأهلي حتى الآن".

وشدد "غير صحيح وجود اتفاق بين سيراميكا كليوباترا والأهلي بالسماح برحيله، وبالتأكيد متمسكون باستمراره".

واختتم المصدر تصريحاته "لم يتم فتح الأمر معنا سواء من النادي أو المدرب نفسه".

وتلقى الأهلي هزيمته الأولى في الدوري من أصل 4 مباريات، ليتوقف رصيده عند 5 نقاط ويتراجع للمركز الـ12 بجدول الترتيب.

بينما رفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 8 في المركز الثالث بجدول الترتيب.

وقاد ريبيرو الأهلي في 7 مباريات بين الدوري وكأس العالم للأندية، فاز في واحدة فقط، وخسر مرتين، وتعادل 4 مرات.

وتسببت هزيمة الأهلي من بيراميدز في تحرك مجلس الإدارة الأحمر لبحث أسباب الخسارة وتراجع نتائج الفريق في الدوري.

