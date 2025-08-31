فوت ميركاتو: بلال الخنوس إلى شتوتجارت

ذكر موقع فوت ميركاتو أن شتوتجارت توصل لاتفاق مع ليستر سيتي من أجل ضم بلال الخنوس خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح التقرير أن الدولي المغربي سيطير إلى ألمانيا للخضوع للكشف الطبي في الساعات المقبلة.

وحصل الخنوس على أكثر من عرض خلال الفترة الماضية أبرزها من كريستال بالاس الذي كان قريبا من ضم اللاعب.

وحدد ليستر مبلغ 40 مليون جنيه استرليني من أجل الموافقة على رحيل اللاعب المغربي الذي يرى المبلغ كبيرا.

وأوضح اللاعب المغربي لإدارة ناديه خلال اجتماع أنه لم يعد يرى مستقبله مع ليستر.

وتراجع ليستر سيتي عن إمكانية بيع بلال الخنوس إلى كريستال بالاس هذا الصيف، حسبما كشفت شبكة سكاي سبورتس.

ويأتي ذلك بعد توصل الطرفين لاتفاق مسبق من أجل بيع الدولي المغربي خاصة بعد هبوط ليستر للدرجة الثانية.

ولعب الخنوس الموسم الماضي 36 مباراة مع ليستر بمختلف المسابقات ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة 5.

فيما ظهر في أول جولتين من دوري القسم الثاني هذا الموسم أمام شيفيلد وينزداي وبريستون نورث إند.

ويلعب الخنوس - 21 عاما - في مركز الوسط المهاجم ويرتبط بتعاقد حتى 2028.

بلال الخنوس شتوتجارت ليستر سيتي
