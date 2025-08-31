"ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي

استقر النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني لفريق الأهلي.

وتواجد محمود الخطيب رئيس الأهلي منذ الصباح بمقر النادي بالجزيرة لعقد عدة اجتماعات قبل إعلانها.

ويأتي ذلك بعد تداعيات خسارة الأهلي أمام بيراميدز بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري.

ولم ينجح الأهلي سوى في تحقيق انتصار وحيد أمام فاركو خلال 4 مباريات بالمسابقة مقابل تعادلين وهزيمة.

ويكشف FilGoal.com تداعيات خسارة الأهلي أمام بيراميدز:

- محمود الخطيب تواجد منذ الصباح في اجتماع مع مختار مختار وزكريا ناصف عضوي لجنة التخطيط لبحث تداعيات البداية السيئة في الدوري.

- وصل علي ماهر إلى مقر النادي ثم رحل بعد فترة قصيرة.

- لم يعقد الخطيب جلسة مع محمد يوسف أو خوسيه ريبيرو حتى الآن.

- تم الاستقرار على رحيل خوسيه ريبيرو بسبب سوء النتائج.