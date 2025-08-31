الرياضية: لاعب القادسية يوقع عقوده انضمامه إلى ليفركوزن

أنهت إدارة نادي القادسية صفقة بيع عقد الأرجنتيني إيزيكيل فيرنانديز إلى بايرن ليفركوزن، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير أن باير ليفركوزن والقادسية وقعا عقود انتقال الأرجنتيني إيزيكيل فيرنانديز إلى النادي الألماني يوم الاحد.

ومن المنتظر أن يعلن ليفركوزن عن الصفقة خلال ساعات.

وأضاف التقرير أن الصفقة تمت مقابل 35 مليون يورو + 10% من قيمة بيعه مستقبلا، وفقا للتقرير.

وكانت جريدة كيكر قد ذكرت قبل أيام أن إيزيكيل فيرنانديز في طريقه إلى ليفركوزن ولا يحتاج إلا إلى اجتياز الفحص الطبي قبل التوقيع على عقد حتى صيف 2030.

وتعاقد القادسية مع فيرنانديز قبل عام مقابل 20 مليون يورو قادما من بوكا جونيورز الأرجنتيني، ووقّع معه لخمسة مواسم.

وشارك البالغ من العمر 23 عاما في 37 مباراة الموسم الماضي بمختلف المسابقات.

وتلقّى القادسية عرضًا آخر من ريال سوسيداد، لكنه قَبِل العرض الألماني، الأقوى من الناحية المادية، وفقا للرياضية.

ومع تأكُّد مغادرة فيرنانديز، يسعى النادي إلى ضم لاعب وسط آخر قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية بالسعودية في 10 سبتمبر المقبل.