رومانو: فاردي إلى كريمونيسي

توصل كريمونيسي إلى اتفاق مع جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي السابق من أجل ضمه هذا الصيف، وفقا لفابرزيو رومانو الصحفي المختص في

وتوصل النادي الإيطالي لاتفاق مع فاردي لضمه حتى صيف 2026، مع خيار تمديده لموسم إضافي.

ومن المقرر أن يسافر فاردي يوم الأحد إلى إيطاليا لبدء فصل جديد في مشواره، حسب رومانو.

ورحل فاردي عن ليستر سيتي بنهاية الموسم الماضي بعد انتهاء عقده، وهبوط الفريق إلى دوري الدرجة الثانية الإنجليزي.

وكشفت شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن فاردي أصبح قريبا من الانضمام إلى الدوري الإيطالي عبر بوابة كريمونيسي.

وكان قد ارتبط اسم فاردي الفترة الأخيرة بالانتقال إلى جنوى الإيطالي وجلاسكو رينجرز الأسكتلندي.

وأشارت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية في وقت سابق أن فاردي كان قد أتم اتفاقه مع جنوى لكن باتريك فييرا المدير الفني رفض فكرة ضم اللاعب.

ويُعد فاردي أحد أبرز نجوم الجيل الذهبي لليستر الذين توجوا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2015.

وخاض فاردي 36 مباراة بقميص ليستر في الموسم الماضي، سجل خلالها 10 أهداف، وصنع 4 آخرين.

وكان فاردي - 38 عاما - قد انضم إلى ليستر سيتي عام 2012 قادما من فيتوود تاون.

وبات فاردي الهداف التاريخي للنادي في الدوري الإنجليزي برصيد 143 هدفا، ويعتبر رابع أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في الدوري مع فريق واحد خلف هاري كين وسيرجيو أجويرو وتيري هنري.

وبشكل عام سجل فاردي 198 هدفا في 498 مباراة مع ليستر سيتي في جميع المسابقات.

وساهم فاردي في تتويج ليستر بلقب الدوري الإنجليزي في المرة الوحيدة بتاريخه بموسم 2015- 2016 وسجل حينها 24 هدفا.

كما توج مع ليستر سيتي بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي 2021 بعد الفوز على تشيلسي بهدف دون مقابل.

